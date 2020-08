Des Fonctionnaires ivoiriens menacés de renvoi, voici la raison

Le ministre de la Fonction publique, général Issa Coulibaly, a fait une revue des troupes pour se rendre compte des fonctionnaires qui sont effectivement à leurs postes et ceux qui continuent l'école buissionnaire. Grande fut la surprise du membre du Gouvernement de constater, après l'opération de contrôle physique des effectifs, que plus de 400 travailleurs du secteurs publique émargent sans pour autant être présents à leurs postes. Le ministre appelle donc les intéressés à reprendre le service sans délai, sous peine d'être considérés, à compter du 15 septembre 2020, comme démissionnaires, et par conséquent d'être radiés de la Fonction publique.

La liste des fonctionnaires ivoiriens absents à leurs postes