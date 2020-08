Église protestante évangélique: 3 jours de jeûne et prières pour la paix

Les protestants évangéliques de Côte d’Ivoire se montrent très préoccupés par la situation sociopolitique délétère qui prévaut en Côte d’Ivoire, à quelque deux mois de la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Dans une déclaration, leur porte-parole, Révérend-Dr Bouabré K. Janvier, a annoncé un moment de jeûne et prières de 3 jours dès le 1er septembre pour la paix en Côte d’Ivoire.

Violences électorales: L'appel des protestants évangéliques aux politiques, forces de l'ordre et aux populations

En Côte d’Ivoire, la résurgence des mouvements de violence, depuis l’annonce du président Alassane Ouattara de rempiler pour un troisième mandat présidentiel, inquiète plus d’un. Face à cette atmosphère délétère qui risque de replonger la Côte d’Ivoire dans une spirale de violence sans fin, le Consistoire de l'Église protestante évangélique de Côte d’Ivoire, a lancé un appel à l’apaisement à l’endroit de toutes les parties impliquées dans cette nouvelle crise qui se profile à l’horizon.

« La situation sociopolitique actuelle nous interpelle sérieusement ; et les faits sont graves : le sang a été versé avec des cas de pertes en vies humaines et des destructions de biens, tant publics que privés, dans plusieurs localités du pays », constate l'Église protestante évangélique dans sa déclaration en date du 27 août 2020.

Afin d’éviter à la Côte d’Ivoire le chaos, le Président Dion Robert et les membres du bureau exécutif du Consistoire des protestants évangéliques invitent les acteurs politiques à plus de responsabilité, en privilégiant le dialogue dans le règlement de leurs différends, plutôt que d’opter pour l’instrumentalisation des populations.

«Au regard de tout ce qui précède, le Consistoire des protestants évangéliques de Côte d’Ivoire invite tous les acteurs politiques et la société civile au calme en vue de préserver la paix, chère à tous », a-t-il recommandé. Aux forces de l’ordre, Dion Robert et son bureau suggèrent d’encadrer pacifiquement les populations dans l’exercice de leurs droits et libertés publiques. « A tous les habitants de la Côte d’Ivoire : d’éviter de se laisser instrumentaliser ou de poser des actes de nature à provoquer toute dégradation du climat social », exhorte le Consistoire.

Les violentes manifestations qui ont suivi l’annonce de la candidature du Président Ouattara, ont déjà fait près d’une dizaine de morts et une centaine de blessés. Beaucoup d’observateurs craignent le scénario d’une crise similaire à celle qu’a connue la Côte d’Ivoire entre 2010 et 2011, et qui avait enregistré plus de 3000 morts, à en croire un bilan officiel. Face à cette situation préoccupante, le Consistoire des églises évangéliques protestantes de Côte d’Ivoire annonce trois jours de jeûne et de prières à compter du 1er septembre prochain.