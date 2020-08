Présidentielle: Blé Guirao promet la victoire à Mabri et clashe Ouattara

Blé Guirao, secrétaire général de l' Union pour la démocratie et la paix (UDPCI), a réagi à la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre. C'était en marge de l'investiture du candidat du parti arc-en-ciel, Albert Mabri Toikeusse, ce vendredi 28 août à Abidjan.

«Ils ont dit qu’ils vont transférer le pouvoir à la nouvelle génération. Aujourd’hui, ils sont eux-mêmes devenus la nouvelle génération », a ironisé Jean Blé Guirao. À travers ces propos, l’ancien directeur général du CROU-1 vise directement Alassane Ouattara, le chef de l’État sortant et candidat à sa propre succession, qui, devant le parlement réuni en Congrès le 5 mars dernier, déclarait qu'il ne rempilerait pas pour un troisième mandat présidentiel.

Mais avec le décès inattendu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ex candidat désigné du RHDP (parti au pouvoir), le président Ouattara s'est vu dans l'obligation de revisiter sa position et de se porter lui-même candidat à la présidentielle. Loin d'être effrayée par cette nouvelle donne, l'UDPCI a investi ce vendredi son candidat, l'ancien ministre Albert Mabri Toikeusse, et promet de créer la surprise aux élections.

« Mon devoir, c’est de faire en sorte que le président Mabri soit le prochain président de la Côte d’Ivoire au soir du prochain scrutin présidentiel, pour transformer la Côte d’Ivoire; pour faire en sorte que cette Côte d’Ivoire vive de nouveau avec ses valeurs de rassemblement, de partage, de respect et d’humilité », a indiqué Jean Blé Guirao.

C'est pourquoi, le secrétaire général de l'UDPCI a lancé un appel aux populations: « Je voudrais dire à l’ensemble des populations ivoiriennes que l’heure est au changement; l’heure est à la transformation de ce pays; l’heure est à la restitution des valeurs de ce pays et j’aimerais compter sur l’ensemble des Ivoiriens pour que le président (Mabri Toikeusse) soit le prochain président au soir de l’élection présidentielle de 2020 », a-t-il espéré.

Lundi 31 août, Albert Mabri Toikeusse devrait se rendre au siège de la Commission électorale indépendante (CEI) pour le dépôt de sa candidature. « L’ UDPCI se porte bien et nous vous assurons que l’ UDPCI créera la surprise au soir du 31 octobre prochain », a promis Jean Blé Guirao qui rassure au passage que son parti s’est acquitté du taux de parrainages requis à l'élection.