Elu, Mabri veut gouverner avec l'appui de Bédié, Gbagbo et Ouattara

Albert Mabri Toikeusse, le président de l’ Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), est apparu très offensif contre le régime du président Ouattara, son ancien allié, ce vendredi 28 août 2020, lors de son investiture à la candidature de son parti pour le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Mabri tacle Ouattara: "Nous savons comment ce million de parrainage a été obtenu"

C’est un Mabri Toikeusse très confiant de créer la surprise au soir du 31 octobre 2020, qui est apparu ce vendredi 28 août 2020, lors de son investiture à la candidature de l’ Udpci à la prochaine échéance électorale. Traditionnellement très réservé, l’héritier politique de feu le général Robert Guéï, s'est, cette fois, lâché contre Alassane Ouattara et son régime RHDP qui, le 22 août dernier, s’enorgueillissaient d’avoir reçu le parrainage de plus d’un million de citoyens.

«Nous savons comment ce million de parrainages a été obtenu », a lâché l’ancien ministre de l’ Enseignement supérieur. Selon qui, recueillir un million de parrainages, n’est pas synonyme de recueillir les voix d’un million d’électeurs. Aussi, n’a-t-il pas manqué de fustiger la gouvernance de son ancien allié, notamment sur le plan de l’attribution des marchés publics. « Dans ce pays, il y a une nouvelle génération d'opérateurs économiques qui sont spécialisés dans tous les domaines et qui ont tous les marchés de l'Etat. Ce n'est pas normal », a craché Mabri Toikeusse.

L’ UDPCI et son président, faut-il le rappeler, ont officiellement rompu les amarres avec Alassane Ouattara et la coalition RHDP au pouvoir, le 2 août dernier. Le parti est depuis lors engagé sur la voie de la conquête du fauteuil présidentiel. Mabri devrait déposer, lundi 31 août prochain, son dossier de candidature au siège de la Commission électorale indépendante (CEI). À travers cette candidature, le natif de Zouan-Hounien veut être le "président du rassemblement et de l’apaisement".

« Je promets d'être le président du rassemblement et de l'apaisement. Je promets d'être le président de la réconciliation et du rassemblement. Je gouvernerai avec l'appui de Laurent Gbagbo (...) sous les conseils avisés d'Henri Konan Bédié et avec les bénédictions d'Alassane Ouattara. », a lancé le candidat Mabri Toikeusse depuis le podium de la 4000 places du Palais de la Culture d’Abidjan.