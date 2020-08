Les soutiens pleuvent pour Hamed Bakayoko après sa tournée

Hamed Bakayoko a véritablement le vent en poupe ces dernières années. Nouveau Premier ministre depuis le 29 juillet dernier, le locataire de la Primature ivoirienne ne cesse de recevoir des soutiens, aussi bien de la population que des élus de son parti, le RHDP.

Hamed Bakayoko: Sénateurs RHDP et populations de Bouaké avec lui

À la suite des récentes violences politiques, Hamed Bakayoko a pris son bâton de pèlerin pour parcourir des villes de l'intérieur du pays touchées par ces violences. À Bonoua, Gagnoa, Divo ou encore Daoukro, théâtre de ces échauffourées meurtrières, le Premier ministre a effectué une tournée entamée depuis le jeudi, pour prêcher la paix et la cohésion sociale à la population locale et surtout aux jeunes, acteurs principaux de ces affrontements. Les échanges entre le successeur d'Amadou Gon Coulibaly et ses hôtes ont en effet eu un écho favorable dans les mesures où ses interlocuteurs se sont engagés à oeuvrer pour un vivre ensemble harmonieux, en cette veille d'une élection présidentielle cruciale.

C'est donc à juste titre qu'après cette mission, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre de la Défense, a reçu de nombreux soutiens à travers la Côte d'Ivoire. Ce dimanche, certains membres du Sénat ivoirien étaient chez Hamed Bakayoko pour lui témoigner leur soutien en vertu de la mission à lui confiée par le Président Alassane Ouattara. Au terme de cette visite, le Maire d'Abobo a ainsi tweeté : "Merci aux sénateurs du groupe parlementaire RHDP pour leur soutien exprimé au cours de leur visite de courtoisie et d'échanges de ce soir."

Autre lieu, même mobilisation. À Bouaké, la Génération émergente de Côte d'Ivoire (GECI) s'est également réunie, un jour plus tôt, c'est-à-dire le samedi 29 août, pour apporter son soutien à Hambak. « Merci au Président Alassane Ouattara pour la transformation de notre pays en un pays émergent. Merci pour la mise en avant de cette génération émergente, une génération qui ne saurait faire passer sous silence la nomination d’un jeune émergent, monsieur Hamed Bakayoko, Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre de la Défense, un homme de valeur, de conviction, de dignité et de loyauté », a déclaré, depuis l’Esplanade du Centre culturel Jacques Aka, Koné Ibrahima, Président dudit mouvement, avant d’ajouter : « A travers la manifestation de ce jour, nous voudrions aussi et surtout, adresser des messages de soutien au nouveau Premier ministre, SEM Hamed Bakayoko, qui assure les hautes fonctions de Chef de Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. »

Notons que le Président Ouattara a nommé Hamed Bakayoko PM en remplacement d'Amadou Gon, décédé le 08 juillet 2020. Le Chef de l'Etat avait alors déclaré qu'il collabore avec son nouveau Premier ministre depuis près de trente années, et qu'il est sûr qu'il réussira sa nouvelle mission.