Emmanuel Macron dribble l'opposition, Ouattara satisfait

La rencontre tant attendue entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron a eu lieu vendredi 4 septembre 2020 à l'Élysée. Le président ivoirien est sorti satisfait des échanges avec son homologue français.

Avant la rencontre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, Guillaume Soro, candidat à la présidentielle en exil en France, a envoyé une lettre au président français. "Monsieur le président de la République, puisque, en vous exprimant une première fois, vous êtes désormais partie prenante dans le débat politique ivoirien, votre silence face à la forfaiture qui se dessine serait incompréhensible et totalement incompris. Pire, aux yeux de beaucoup, il vaudrait complicité. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui se trouverait bafouée, mais l'Afrique tout entière, celle dont la jeunesse a plus que jamais soif de démocratie et aspire à ce changement que vous avez si bien su incarner en France !", affirmait le député de Ferké dans sa missive.

Imitant le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS), Pascal Affi N'guessan s'est aussi adressé à Emmanuel Macron à travers une note. "(...) Alassane Ouattara vient vous demander sinon votre soutien à sa forfaiture, du moins une bienveillante neutralité. Il est en réalité porteur d’un seul message : lui seul serait le garant d’une certaine forme de stabilité de la Côte d’Ivoire dans une sous-région profondément ébranlée par le terrorisme", avait prévenu le député de Bongouanou. Henri Konan Bédié, le patron du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) a révélé qu'il a expédié un courrier au chef d'État dont l'objectif est de le convaincre de s'opposer à la candidature d'Alassane Ouattara.

Au regard d'une publication sur le compte Twitter du président ivoirien, on peut affirmer qu' Emmanuel Macron a choisi de tourner le dos à l'opposition ivoirienne. "J’ai eu un excellent déjeuner de travail avec mon ami, le Président @EmmanuelMacron. Nous nous sommes réjouis de nos convergences de vues sur la situation économique et politique en CI, notamment l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, dans un climat de paix", a écrit Alassane Ouattara.