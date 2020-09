Crise malienne : De retour de Paris, Ouattara s'envole pour Niamey

Alassane Ouattara s'est envolé pour le Niger, ce dimanche 6 septembre, dans le cadre de la résolution de la crise malienne. Ce voyage du président ivoirien intervient alors qu'il a eu un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron à l'Élysée, le vendredi dernier.

Alassane Ouattara et ses pairs de la CEDEAO au chevet du Mali à Niamey

Outre la coopération bilatérale entre Paris et Abidjan et la question de l’élection présidentielle ivoirienne, il y avait au menu des échanges entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron lors de leur déjeuner de travail, le vendredi 4 septembre dernier, la situation sociopolitique au Mali, marquée par la « démission » du Président Ibrahim Boubacar Kéita. Les Présidents français et ivoirien avaient en effet réitéré « leur engagement aux côtés des Maliens pour parvenir à un Mali stable, en paix et en sécurité, conformément aux décisions de la CEDEAO.

Aussi, dès son retour en Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien s'est envolé chez le Président Mahamadou Issoufou, président du Niger et président en exercice de la CEDEAO, pour la tenue d'un sommet de l'organisation sous-régionale. « Je suis arrivé à Niamey (Niger), ce dimanche 6 septembre 2020, pour prendre part au 57e Sommet ordinaire des Chefs d’État et de gouvernement de la #CEDEAO », a tweeté le Président Ouattara.

Notons que depuis l'éviction du Président Ibrahim Boubacar Kéita de la présidence malienne, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu plusieurs sommets par visioconférence à cause de la crise sanitaire liée au Coronavirus. Mais depuis le retour du Président ivoirien de l'Élysée, les présidents et chefs de gouvernement se sont donné rendez-vous à Niamey pour examiner « la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région, l’évolution de la situation au Mali », selon Ouattara.

Doit-on s'attendre à des décisions fortes contre la junte militaire malienne du CNSP, Comité national pour le salut du peuple, qui peine jusque-là à accorder ses violons avec la CEDEAO ?