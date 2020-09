France: La Côte d'Ivoire aux côtés des Ivoiriens victimes de la Covid-19

Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds de solidarité Covid-19 du Gouvernement, une cérémonie de remise de chèques aux personnes affectées par la Pandémie a eu lieu, le vendredi 4 septembre 2020 à l’Ambassade de Côte d’Ivoire en France.

La Cote d'Ivoire vient en aide aux malades de la Covid-19

La cérémonie présidée par l'ambassadeur Maurice Kouakou BANDAMAN a enregistré la présence des ministres Mariatou KONE en Charge de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Eugène AKA AOULELE, de la Santé et de l’Hygiène Publique et Mamadou TOURE de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune ainsi que du Directeur Général des Ivoiriens de l’Extérieur, Monsieur Issiaka Konaté.

En effet, face à la crise sanitaire mondiale sans précédent causée par le Coronavirus, le Gouvernement ivoirien a élaboré et mis en œuvre un plan de riposte national multisectoriel qui comprend le volet de l’aide financière et matérielle dénommée « Fonds de solidarité Covid-19 » destinée à soutenir les personnes et structures impactées par la pandémie.

Répondant aux diverses sollicitations des membres de la diaspora relayées par leurs associations et l’Ambassade, le Gouvernement a décidé d’étendre le bénéfice de cette aide financière aux ivoiriens l’extérieur touchés par les conséquences de cette maladie. C’est dans ce cadre que 550 dont 350 étudiants ivoiriens vivant en France ont bénéficié de cette aide.

Les bénéficiaires sont notamment les familles endeuillées du fait de la pandémie à Covid-19; les étudiants, prioritairement les non boursiers, qui du fait du confinement n’ont pu exercer les petits boulots qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins, comme d’ailleurs beaucoup de nos compatriotes; les personnes les plus vulnérables de la diaspora, dont ceux ayant perdu leurs emplois précaires durant le confinement ; les faîtières des associations des ivoiriens de France qui constituent de véritables relais de solidarité pour leurs membres et les ivoiriens en détresse en leur apportant chacune selon ses capacités, assistance matérielle, financière et réconfort durant la longue période de confinement. La presse écrite et en ligne qui a été impactée par la crise sanitaire.

Prenant la parole, SEM Maurice Kouakou BANDAMAN a remercié le Président de la République Alassane OUATTARA et son Gouvernement qui à travers cette cérémonie montrent qu’ils se soucient du bien-être de leurs compatriotes où qu’il se trouvent à travers le monde avant d’exprimer sa satisfaction de pouvoir venir en soutien aux victimes ivoiriennes du Covid-19 en France. Les ministres présents ont insisté sur la cohésion sociale à consolider tout en se félicitant des bons résultats obtenus par la Côte d'Ivoire face à la pandémie en cours.

Le Ministre de la santé, le Docteur Eugène AKA AOULELE a exprimé sa grande fierté de constater que la crise sanitaire a été traitée en Côte d'Ivoire par des spécialistes ivoiriens, par des experts ivoiriens. La Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, le Professeur Mariatou KONÉ a quant à elle, fustigé la violence sous toutes ses formes, physique ou verbale, qui entraîne des morts inutiles afin de rompre avec des discours de haine et d'atteinte à la dignité et à l'honorabilité des autres et exhorté à la paix à la fraternité et à la solidarité.

Saisissant cette heureuse tribune, le Ministre Toure Mamadou en charge de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune et Porte-Parole adjoint du Gouvernement a annoncé au public la mise en place à l’Ambassade d’une antenne Fonds de soutien à la création d’entreprises ou d’affaires en Côte d’ivoire par les jeunes de la diaspora vivant en France. Il a expliqué les objectifs de ce fonds destiné à soutenir et encourager les initiatives de la diaspora ainsi que les conditions pour bénéficier des programmes d’appui économique, sociale et culturelle.

Dans sa phase pilote, ce fonds de deux milliards de Francs CFA concernera les jeunes de 18 à 40 ans de la diaspora qui envisagent d'investir en Côte d'Ivoire pour créer des emplois réels. Toure Mamadou a donc invité les uns et les autres à saisir cette opportunité qui s’entendra à la diaspora ivoirienne dans d’autres pays. Le mot de fin est revenu à l’Ambassadeur Maurice Kouakou BANDAMAN qui a rappelé que la Côte d'Ivoire avance bien sous la houlette du Président Alassane OUATTARA, grâce aux progrès et nombreuses réalisations accomplis dans divers domaines. Il a enfin invité tous les ivoiriens à travailler à la préservation de la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et a invité ses compatriotes vivant en France à la cohésion, à la fraternité et à la paix sans laquelle aucun développement n’est possible.

SERCOM Ambassade Côte d’Ivoire France