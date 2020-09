Les dozos de Côte d'Ivoire s' engagent pour la paix

Les dozos ivoiriens s'engagent pour la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Ces chasseurs traditionnels, réunis au sein de la Fédération nationale des Confréries dozos de Côte d’Ivoire (FENACODOCI), ont récemment lancé un message aux autorités ivoiriennes.

Les dozos envoient un message au gouvernement ivoirien

Dans une publication dont copie nous est parvenue, la Fédération nationale des confréries dozos de Côte d’Ivoire a rappelé que "la culture dozo connait un véritable renouvèlement de ses fonctionnalités traditionnelles à mesure qu’elle trouve son expression dans de nouveaux lieux de pouvoir de l’État moderne (gardiennage) et de nouveaux espaces territoriaux". Les chasseurs traditionnels ont adressé un message aux autorités ivoiriennes. En effet, ils sollicitent un soutien pour la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dozo, mais également pour l'organisation d’un festival national du dozoya en Côte d’Ivoire chaque année et le financement de leurs projets communautaires, pour l’insertion socioprofessionnelle de leurs membres.

Il faut noter que la confrérie des chasseurs traditionnels est une association non gouvernementale créée en 2011 et dirigée par Dosso Sory dont le siège se trouve à Séguéla. Elle se donne pour objectif de promouvoir la culture dozo tout en contribuant à la paix ainsi que l'insertion sociale de ses membres. La FENACODOCI s'est déjà illustrée en initiant plusieurs actions en faveur de la valorisation du patrimoine culturel des dozos dont l'image a été écornée depuis 1999. L'organisation est représentée dans 491 sous-préfectures. À ce jour, la confrérie revendique 141 100 dozos.

Au titre des actions menées par la FENACODOCI, il faut souligner une tournée auprès des chefs traditionnels, des chefs de la confrérie et les préfets du grand Ouest qui s'est tenue du 11 au 19 janvier 2013. Elle a touché les régions du Tonkpi, du Guémon et du Moyen Cavally. Soucieuse de s'adapter à l'évolution technologique, elle a présenté le 26 mars 2013 un logiciel de gestion intégrée des dozos, dénommé SIIGES-DOZOS-CI.