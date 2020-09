Présidentielle 2020: Guillaume Soro "bel et bien éligible" malgré l’exil

Mme Minata Koné épouse Zié, Coordinatrice par intérim de GPS Côte d’Ivoire, mouvement politique dirigé par Guillaume Soro, a insisté sur l'éligibilité de son leader à l’élection présidentielle d’octobre prochain. C'était ce dimanche 13 septembre 2020, à l'occasion de la cérémonie d'investiture du candidat Guillaume Soro à Abidjan.

Mme Minata Koné épouse Zié rassure Guillaume Soro: "Votre dossier de candidature a été déposé le 31 août 2020 et dûment enregistré"

(...) Nous sommes rassemblés ce jour, pour marquer officiellement et solennellement notre adhésion à la candidature d’un grand homme, Monsieur Soro Kigbafori Guillaume, Président de Générations et peuples solidaires (GPS). A cette entame de mon propos, je voudrais, au nom du Président de Générations et Peuples Solidaires, adresser nos salutations et notre sincère gratitude à l’ensemble des partis et Groupements politiques qui ont bien voulu nous faire l’honneur de leur présence à cette cérémonie.

Votre présence à nos côtés, donne, une fois de plus, la preuve de l’unité de l’opposition ivoirienne. Et nous voudrons vous en remercier. Lorsque le 8 février 2019, le Président SORO Kigbafori Guillaume démissionne du prestigieux poste de Président de l’Assemblée nationale du fait de son refus à s’engager au sein d’un RHDP unifié aux contours idéologiques mal définis, nombreux sont ceux qui ne le voyaient plus faire long feu dans le jeu politique ivoirien.

Pris dans l’euphorie du tabouret libéré, ces derniers n’avaient pas saisi toute la teneur de ce passage de son discours, et je cite : « Je suis homme à croire plus au jugement de l’histoire qu’au jugement des hommes. » Maitre de ses convictions, le Président SORO Kigbafori Guillaume a pris sa responsabilité et est parti pour assumer sa destinée de combattant pour la démocratie. Ce départ le libère et libère avec lui de nombreux Ivoiriens.

C’est donc logiquement que lorsqu’il crée le Mouvement citoyen Générations et Peuples Solidaires (GPS), le 26 juillet 2019, il constate une déferlante d’adhésions et pas des moindres. Plusieurs organisations et partis politiques (RACI, MVCI, UDS, ANC, la CMA-GKS et tous les mouvements de soutien) et des milliers d’Ivoiriens d’horizons divers qui épousent sa démarche et son engagement à continuer à oeuvrer à l’avènement d’une Côte d’Ivoire réconciliée et prospère, reposant sur un Etat de droit et des bases démocratiques solides, rejoignent le Président SORO Kigbafori Guillaume dans sa lutte et lui demandent d’être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

L’annonce officielle de sa décision de se porter candidat, soulage tout un peuple. Mesdames et messieurs, chers invités, C'est le lieu pour moi de saluer toutes ces cadres, ces femmes, ces jeunes qui ont cru en lui et se sont engagés à ses côtés pour l’aboutissement de sa cause. Je voudrais à présent rendre un vibrant hommage à tous nos détenus :

Ceux arrêtés depuis le 23 décembre 2019, notamment M. LOBOGNON Agnima Alain Michel, M. SORO Kanigui Mamadou, M. CAMARA Loukimane, M. YAO Soumaïla, M. KANDO Soumahoro dit Dinch, M. KARDIOULA Souleymane, M. SEKONGO Kouleyeri Félicien, M. OUATTARA Kidou Marc, M. KONE Kamaraté Souleymane, M. KONE Tehfour SORO, M. Yédjoussigué Simon, Professeur DJIBO Mamadou, M. TRAORE Babou TOURE Aboubacar ; nos braves amazones avec à leur tête la Coordonnatrice nationale de GPS, Anne-Marie BONIFON, et trois membres de la Délégation : Aminata KONE Kouigninon PAN Epse TODE Sonnebo Henriette GUEI ;

La direction de la Délégation régionale du Poro avec à sa tête Doceur COULIBAY Zoumana ; Enfin, tous les autres proches du Président SORO Kigbafori Guillaume incarcérés pour avoir fait le choix de défendre la cause de notre candidat. Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à leur adresser des applaudissements nourris pour leur marquer nos encouragements et notre soutien. Je vous remercie.

A présent, je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence, pour honorer la mémoire de tous nos frères qui sont tombés lors des marches de l'opposition contre le 3ème mandat du Président de la République sortant. Merci Permettez-moi, à ce stade de mon propos, de m’adresser directement à mon président, le Président SORO Kigbafori Guillaume.

Monsieur le Président, votre candidature est portée par tout un peuple prêt pour le combat à vos côtés, malgré l’adversité féroce que vous impose le parti au pouvoir. Les nombreuses arrestations dans les rangs de vos partisans plutôt que de les démobiliser, les confortent dans leur conviction qu’ils mènent le bon combat.

La vacuité de toutes les actions en justice contre vous et vos compagnons de lutte, n’est plus à démontrer, et constitue une raison de plus pour des hommes, des femmes et des jeunes épris de justice, à persévérer dans leur engagement auprès de vous. A bon droit, dans une liesse populaire, votre dossier de candidature a été déposé le 31 août 2020 et dûment enregistré.

Mesdames et messieurs,

Le candidat SORO Kigbafori Guillaume, notre candidat, est bel et bien éligible à l’élection présidentielle prochaine et il la gagnera. Mais pour cela, nous devons fédérer nos énergies et nos actions pour imposer l’alternance dans un pays démocratique et prospère. Vive notre pays la Côte d'Ivoire, Vive notre Président Gérationnel SORO Kigbafori Guillaume. Je vous remercie !