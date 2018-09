Côte d'Ivoire: UDS se dit prêt à soutenir la candidature de Soro

Le président de l'Union des soroistes (UDS), Kidou Marc Ouattara, mouvement politique proche de l'actuel président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, s'est dit "prêt à soutenir la candidature" de son mentor pour les élections présidentielles de 2020, au cour d'une visite à Soul to soul.

Guillaume Soro, candidat de l'UDS en 2020

"Nous sommes, en tout cas, prêts pour le soutenir, la jeunesse du pays, et même les plus âgés se retrouvent dans sa ligne politique de pardon, de paix et de réconciliation, on ne peut qu’espérer qu'un homme politique sage, humble, jeune, généreux et d'expérience comme lui succède au président Ouattara" a affirmé M.Ouattara.

Kidou Marc Ouattara était à la tête d'une forte délégation chez Kamagaté Souleymane alias Soul to Soul, protocole de Guillaume Soro sortie de prison grâce à l'amnistie du président Ouattara le 06 août derniers.

Rappelons que l’Union des Soroistes (UDS), avait annoncé qu’il présentera le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire “comme son candidat’’ à la prochaine élection présidentielle, prévue en 2020, lors de son premier conseil national tenu le 18 août.

“L’Union des Soroistes, étant un mouvement politique, présentera à l’élection présidentielle de 2020 Monsieur Guillaume Kigbafori Soro comme candidat de l’UDS’’, a déclaré son président, Marc Ouattara, au cours d’un rassemblement des membres de ce mouvement.

“N’ayez pas peur de vous affirmer Soroiste’’, avait conseillé Marc Ouattara, dans un long discours très applaudi par quelques 500 membres de son mouvement, habillés pour la plupart en chemises ou tee-shirts à l’effigie de M. Soro, présents dans la salle pour ce rassemblement aux allures de meeting politique.