Nathalie Yamb "déshabille" Tiken Jah : Son message à Yodé et Siro

Invitée sur les ondes de la radio suisse Kanal K, Nathalie Yamb a sorti les griffes contre Tiken Jah Fakoly. La conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly n'a pas hésité à accuser le reggaeman ivoirien de jouer un double jeu dans son engagement politique, surtout sur la question du probable 3e mandat d'Alassane Ouattara.

Ce que Nathalie Yamb reproche à Tiken Jah Fakoly

Nathalie Yamb est connue pour avoir le verbe acerbe contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. L'opposante camerouno-suisse, proche de Mamadou Koulibaly, s'est toujours montrée très déterminée à vouloir faire tomber le régime du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). D'ailleurs, ses sorties virulentes lui ont valu d'être expulsée de la Côte d'Ivoire le 2 décembre 2019, après avoir été convoquée à la préfecture de police.

Les autorités ivoiriennes reprochaient à la conseillère exécutive de l'ancien président de l'Assemblée nationale de mener des "activités incompatibles avec l'intérêt national". Celle que l'on surnomme la "dame de Sotchi" a préféré se moquer de la décision du gouvernement. "Expulsée vers la Suisse pour activités incompatibles avec l'intérêt national (...) Ils font leur travail. Nous faisons le nôtre. L'histoire nous donnera raison. La lutte continue", avait-elle déclaré sur Twitter.

Le 5 septembre 2020, Nathalie Yamb a été invitée par la radio Kanal K afin de s'exprimer sur l'actualité ivoirienne, notamment la Commission électorale indépendante (CEI), le déjeuner à l'Élysée entre Alassane Ouattara et le Conseil constitutionnel. Au cours de son intervention, cette figure de Liberté et démocratie pour la République a lancé une pique en direction du chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly. En effet, pour elle, la star du reggae africain fait deux poids deux mesures dans son combat politique. Cependant, Nathalie a reconnu et salué l'engagement politique de Meiway et du duo Yodé et Siro.

"C'est vrai que sous nos tropiques, on n'a pas souvent l'habitude de voir des artistes qui s'engagent ou lorsqu'ils s'engagent, ils s'engagent généralement du côté des puissants parce que c'est plus facile et c'est plus rémunérateur. Là, on est en train de constater que dans diverses souches de la population, il y a ce courage qui revient, des gens qui s'expriment. On peut parler de Meiway, il y a Yodé et Siro. Yodé et Siro, pour moi, c'est un groupe qu'il faut évoquer parce qu'eux n'ont jamais eu peur. Ils ont critiqué tous les régimes. Ils ne sont pas comme d'autres qui sont très vocaux quand il s'agit de critiquer les uns et deviennent aphones lorsque les gens qu'ils ont soutenus par le passé sortent de route", s'est-elle félicitée. Concernant Tiken Jah, Nathalie Yamb soutient qu' "il ne parle pas toujours, celui-là. Il parle beaucoup quand c'est les uns, mais il est très discret quand c'est les autres".