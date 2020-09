Football: Après la FIFA, l'ONG FOOTEUSE cloue le bec à la FIF

Recusé par la Fédération ivoirienne de football (FIF), le président de l'ONG footeuse, Lakoun Marcel Ouattara, a apporté les preuves de l'existence de sa structure.

Que reproche la FIF de Sidy Diallo à l'ONG FOOTEUSE?

Saisie par la structure dénommée "'ONG footeuse'', relativement à la situation catastrophique dans laquelle se trouve le footbal féminin en Côte d'Ivoire, la FIFA a envoyé un courrier-réponse qui a suscité de chaudes discussions sur les réseaux sociaux.

'’…Nous regrettons de lire que les clubs féminins et les joueuses ne seraient pas soutenus. Au sujet, sachez que la FIFA a massivement investi dans le football féminin en allouant à toutes ses associations membres, parmi lesquelles la FIF, des fonds destinés au développement du football dont une partie importante doit servir au développement du football féminin‘’, peut-on lire dans une note signée de Veron Mosengo-Omba, Directeur de la Division Associations membres de la FIFA.

Vilipendée sur la toile par de nombreux internautes qui dénoncent une gestion opaque des fonds alloués pour le développement du football ivoirien, la Fédération ivoirienne de football n'a pas tardé à réagir. Dans une note signée de son directeur exécutif, Sam Etiassé, la direction de la FIF dit ne pas connaître l'existence de cette ONG. Certains proches du bureau sortant de la FIF ont même affirmé que l'ONG footeuse n'est pas légalement constituée.

''Nous avons voulu en savoir plus sur cette ONG. Et là, le constat est ahurissant: l'ONG Footeuse qui se réclame le droit de défendre les intérêts des footballeuses ivoiriennes, n’est pas encore constituée selon les dispositions de la législation en vigueur en Côte d’Ivoire'', lit-on dans un texte publié par un journaliste proche de Sory Diabaté, président de la Ligue professionnelle de la FIF.

Dans la foulée, le président de ladite Ong, Lakoun Marcel Ouattara, n'a pas mis du temps pour prouver que sa structure est légalement constituée. Il a, en effet, publié le récépissé du dossier d'association délivré depuis le 4 août 2020. ''L'ONG FOOTEUSE est une Organisation Non Gouvernementale qui a pour mission de faire la promotion du football féminin et de lutter contre les inégalités faites aux Footballeuses ivoiriennes. Elle a été enregistrée sous le numéro N° 0500/PA du 10 Mars 2020 et aussi sous le récépissé de dépôt d'association N° 1404/PA/CAB conformément à l'article 8 alinéa 3 de la loi n°60-315 du 21 Septembre 1960 relative aux associations. Ce document que voici est valable pour 2 ans et donne toute la légalité à l'ONG FOOTEUSE de pouvoir exercer, de créer un compte bancaire et d'avoir un siège'', a clarifié Lakoun Marcel Ouattara.