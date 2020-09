Affaire « Il n'y aura pas d'élection » : Voici la recette de Guillaume Soro

Guillaume Soro ne cesse d'affirmer qu'il n'y aura pas d’élection à la date du 31 octobre 2020. Sur Afrique Média, le dimanche 27 septembre, l'ancien chef rebelle lève un coin de voile sur sa stratégie pour arriver à ses fins.

Guillaume Soro : « Je compte sur la détermination du peuple »

Guillaume Soro a vu sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 invalidée par le Conseil constitutionnel du fait de sa condamnation à 20 ans d'emprisonnement dans l'affaire « de recel et détournement de deniers publics ». En dépit de l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples appelant à surseoir à l'application de cette peine et à autoriser la candidature du président de Générations et peuples solidaires (GPS) à ce scrutin, les autorités ivoiriennes restent intransigeantes.

Aussi, lors d'une conférence de presse animée à l'Hôtel Le Bristol de Paris, le 17 septembre, Soro Kigbafori Guillaume s'est voulu formel : « Écrivez que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n’est pas candidat, l'élection n'aura pas lieu. » L'ancien Président de l'Assemblée nationale s'est par ailleurs joint au mot d'ordre de désobéissance civile lancée par l'opposition ivoirienne.

Mais comment entend-il s'y prendre concrètement pour empêcher la tenue du scrutin présidentiel à la date constitutionnelle du 31 octobre prochain ? Interrogé par les confrères d'Afrique Media sur le mode opératoire de sa stratégie, Guillaume Soro a déclaré : « Je compte sur le peuple, la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple qui n'a pas hésité, à l'époque du parti unique, à dire non au président Félix Houphouët-Boigny, l'obligeant à décréter le multipartisme. Ce peuple qui n'a pas hésité à chasser un militaire. Alassane Ouattara est un être humain, à preuve du contraire. Je compte sur la détermination du peuple, parce que je serai moi-même avec le peuple. »

Le Président Alassane Ouattara ne cesse cependant de déclarer que l'élection présidentielle de 2020 aura bel et bien lieu fin octobre, avant de rassurer que le scrutin sera apaisé.