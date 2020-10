Candidat à la présidentielle 2020, KKB frappé de plein fouet par Bédié

Kouadio Konan Bertin dit KKB, membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) et candidat au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, a été temporairement suspendu de la direction de son parti.

KKB interdit de se prévaloir de la qualité de membre du PDCI, d'user du logo et des armoiries du PDCI-RDA

La sanction est désormais connue pour Kouadio Konan Bertin. Le candidat au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a été suspendu de toutes les activités de son parti, le PDCI-RDA, à l’issue de son audition par le Conseil de discipline du vieux parti, jeudi.

C’est le vendredi 2 octobre 2020, que cette instance du parti dirigé par l’octogénaire Henri Konan Bédié, également candidat à la succession du président Alassane Ouattara, a rendu sa décision.

« Le Conseil de Discipline et de l'ordre du Bélier, a, en conséquence décidé de l'exclusion temporaire du PDCI-RDA de Bertin Konan Kouadio à compter de la prononcée de la décision », a déclaré Mme Linda Sangaré, secrétaire du Conseil de Discipline et de l'ordre du Bélier.

Le Conseil de discipline du parti d’Henri Konan Bédié, estime que la posture de défiance dans laquelle se trouve actuellement le natif de Bocanda, porte gravement atteinte à l'unité du parti et à ses intérêts.

Ce qui constitue « une insoumission caractérisée aux décisions du Parti, caractéristique d'une indiscipline notoire telle que prévue par l'article 111 du règlement intérieur du PDCI ».

Kouadio Konan Bertin, faut-il le rappeler, s'est engagé, au mépris des interpellations de la direction de son parti, dans la course à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pourtant, le PDCI-RDA dont le candidat officiel à cette élection, n’est autre que l’inamovible Henri Konan Bédié, est pour l’heure engagé dans un bras de fer avec le régime Ouattara, refuse toute participation sans la satisfaction d'un certain nombre de conditions.

À savoir créer les conditions de la tenue d’une élection transparente, inclusive et apaisée à travers la mise en place d’institutions (CEI et Conseil Constitutionnel) crédibles et consensuelles.

Outre son exclusion temporaire, KKB est interdit de se prévaloir de la qualité de membre du PDCI, d'user du logo et des armoiries du PDCI-RDA.