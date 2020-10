Titrologie du 6 Octobre 2020 : "Ouattara a un gros plan contre Bédié"

La Communauté internationale est au chevet de la Côte d'Ivoire pour trouver un compromis entre les acteurs politiques ivoiriens. La Titrologie de ce mardi 6 octobre 2020 fait également l'écho du meeting que l'opposition ivoirienne entend organiser au sein du stade FHB.

Titrologie : « La Communauté internationale met fin au débat »

À moins d'un mois de l'élection présidentielle de 2020, la Communauté internationale a dépêché des émissaires en Côte d'Ivoire rencontrer des acteurs politiques ivoiriens pour aplanir les divergences. "La mission conjointe chez Ouattara pour le meilleur et me pire", annonce d'entrée le quotidien Aujourd'hui. "ONU, UA, CEDEAO : On veut des élections crédibles et inclusives", poursuit Le Temps. "Le régime dans le tourbillon de la honte", croit savoir Le Quotidien d'Abidjan.

Le Rassemblement indique cependant que "L'ONU, l'UA et la CEDEAO refroidissent Bédié et Soro". Et Le Matin d'ajouter : "ONU, UA et CEDEAO à Abidjan : Tous d'accord avec Ouattara pour des élections, le 31 octobre." Quand L'Expression déclare pour sa part : "La CEDEAO, l'UA et l'ONU pour des élections apaisées." Le Jour se veut plus formel à sa une : "Présidentielle 2020 : La Communauté internationale met fin au débat." "Union européenne doit réagir maintenant", interpelle Le Bélier. Lors de la rencontre avec les ambassadeurs de l'UE, le parti d'Affi N'Guessan s'est voulu plus direct : "Le FPI propose une élection démocratique ou une transition."

Le débat semble toutefois se poursuivre entre les acteurs politiques. "Ouattara a un gros plan contre Bédié", révèle Soir Info. Pour Le Mandat, la participation du président du PDCI à la présidentielle est compromise. "Bédié va jeter l'éponge", précise le confrère. Le Nouveau Courrier croit savoir pourtant "le dernier coup fatal de Bédié au régime". Giga meeting de l'opposition, Le Nouveau Réveil met fin à la rumeur : "Le Stade Houphouët-Boigny disponible." "Le Parti de Gbagbo pose 8 conditions au régime", clame Le Nouveau Courrier.

Guillaume Soro ne démord par ailleurs pas quant à son opposition à son ancien mentor. "L'opposition agira de façon efficace et méthodique", lance Le Nouveau Courrier. Sur L'Intelligent d'Abidjan "Brice Kouassi interpelle Bamba Moriféré sur son mépris à l'égard des vendeurs d'oignon et assimilés". Libéré après plus de neuf mois de détention, Téhfour Koné est formel dans les colonnes de Générations nouvelles : "Nous n'avons aucun problème avec le président Soro."