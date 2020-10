Un proche de Guillaume Soro appelle à ne pas "brûler" Kanigui

Soro Kanigui Mamadou, à peine libéré de prison par Alassane Ouattara, a été destitué de la tête du RACI (Rassemblement pour la Côte d'Ivoire), un parti politique proche de Guillaume Kigbafori Soro, pour haute trahison. La décision est tombée le mardi 6 octobre 2020 à la suite d'une réunion du directoire élargi aux coordinateurs régionaux et de district. Quelques jours après cette sanction, El Hadj Mamadou Traoré, cadre de GPS (Générations et peuples solidaires), a appelé les soroistes à respecter le choix du député de Sirasso.

Mamadou Traoré demande de respecter le choix de Kanigui Soro

Mardi 6 octobre 2020, au sortir d'une réunion du directoire du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, élargie aux coordonnateurs régionaux et de district, on a appris que Soro Kanigui Mamadou "a été destitué" de la fonction de président du RACI "pour haute trahison". Il faut noter qu'à sa sortie de prison, le député de Sirasso a été accusé d'avoir décidé de rejoindre le camp du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d'Alassane Ouattara.

Selon certaines confidences, Soro Kanigui Mamadou ne digère pas la création de Générations et peuples solidaires, en tant que mouvement pour soutenir la candidature de Guillaume Kigbafori Soro à l'élection présidentielle. Il aurait voulu que le leader des soroistes s'appuie sur le RACI pour la conquête du fauteuil présidentiel. C'est donc ce qui aurait motivé sa décision de s'envoler sous d'autres cieux.

El Hadj Mamadou Traoré est un proche de Guillaume Soro. Ancien directeur général de l'INFS (Institut national de formation sociale), ce soroiste préfère calmer le jeu dans l'affaire Soro Kanigui. "Je sais que beaucoup d'entre vous êtes en colère contre Kanigui Soro pour le fait qu'il ait décidé, selon son directoire, de ne plus faire chemin avec Guillaume Soro. Mais je souhaite qu'il ne soit pas l'objet d'insultes et d'attaques personnelles de votre part", a plaidé El Hadj Mamadou Traoré dans une publication sur la toile. Il a exhorté les amis de l'ancien président du RACI à continuer d'avoir des rapports amicaux avec ce dernier.

"Que ceux qui sont ses amis continuent toujours de l'être. Que ceux qui sont ses frères continuent toujours de l'être. N'oublions pas que Kanigui Soro a fait un travail formidable pour Guillaume Soro en mettant en place le RACI. Il a eu le mérite de créer un instrument pour faire la promotion de Guillaume Soro", a-t-il reconnu.