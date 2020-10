Livre: "CONFLITS COMMUNITAIRES: Ces morts qu'on peut éviter"

En 2019, la Côte d'Ivoire a connu 19 conflits communautaires avec leurs corrolaires de pertes en vies humaines et autres dégâts, selon les informations relayées par plusieurs tabloïds ivoiriens. À cela, s'ajoutent les manifestations et affrontements dans plusieurs localités à quelques jours du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. De ce qui précède, il coule clairement de source que la paix, ce bien précieux pour toute nation ambitieuse, demeure un énorme chantier sous notre soleil. D'où l'intérêt d'une lutte afin de la construire durablement. Et ZOUMANA Coulibaly en a bien conscience. Le journaliste - Écrivain ivoirien qui vient de produire l'oeuvre intitulée "CONFLITS COMMUNITAIRES: Ces morts qu'on peut éviter".

"CONFLITS COMMUNITAIRES: Ces morts qu'on peut éviter", la nouvelle oeuvre littéraire de l'écrivain Zoumana Coulibaly

Un chef-d'œuvre à la thématique actuelle et fort incisive à quelques encablures de l'élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain. Venus en grand nombre le vendredi 16 octobre dernier à Maradio ( Radio Cote d'ivoire), les critiques littéraires, les hommes politiques et les amoureux de la littérature ont apprécié la beauté de cette œuvre.

S'inspirant de trois "Bonnes feuilles" issues de l'oeuvre, Armand Angouran, le journaliste-Écrivain commis à la présentation de "CONFLITS COMMUNITAIRES: Ces morts qu'on peut éviter", s'est largement étendu sur les traits de beauté de l'oeuvre, avant de finir par son appel à la paix.

"Il faut dire stop à ces morts qu'on peut éviter. Il faut faire l'économie de ces conflits et surtout se projeter sur un avenir meilleur avec cette couleur froide qui est le bleu, troisième couleur sur la première de couverture. Une couleur qui symbolise l'espoir. Oui l'espoir d'un avenir radieux", a-t-il invité.

Ouattara Brahima, le maire adjoint de la commune d'abobo et parrain de la cérémonie, a abondé dans le même sens. "Cette oeuvre arrive à point nommé dans cette période sensible des élections présidentielles. Vivement, qu'elle contribue à une Côte d'Ivoire unie et prospère", a-t-il indiqué, non sans féliciter et encourager ZOUMANA Coulibaly, l'auteur de cet immense ouvrage.

Pour sa part, S.E.M Leo VINOVEZKY, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire et Président de la cérémonie, a insisté sur l'importance de la vie à travers la paix. "Ce livre est une invitation à la vie. C'est une invitation à partager la paix. Et la paix, c'est la paix".

À la fois heureux et fier de l'accueil réservé à son nouveau livre, ZOUMANA Coulibaly n'a pas caché sa joie au soir de la présentation suivie de la dédicace. "Je voudrais dire merci au parrain, à monsieur l'ambassadeur, au patron de la cérémonie, DR Lenissongui Coulibaly, à ma famille et à tous ceux qui sont venus me soutenir", a-t-il déclaré.

Il a profité de l'occasion pour donner la quintessence du message de son ouvrage. "Ce livre est un appel à la paix et à la cohésion sociale. Les conflits communautaires naissent comme des flammes en Côte d'Ivoire et parfois à partir d'un fait banal. Il faut arrêter ça ! Ça suffit comme ça", a martelé ZOUMANA Coulibaly.

Rappelons que "CONFLITS COMMUNITAIRES: Ces morts qu'on peut éviter", est une oeuvre de 83 pages qui se lit facilement en une heure de concentration. C'est donc un ouvrage à déguster sans modération ! D'ailleurs, je vous le recommande vivement.

Sercom