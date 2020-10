Anne Ouloto: "Faisons mentir ceux qui veulent boycotter les élections"

En campagne pour Ouattara à Domobly et Nizaon, Yaoundé et Goya, Anne Ouloto invite la population à voter à 90% le candidat Alassane Ouattara.

Après le département de Toulepleu, la ministre Anne Désirée Ouloto et sa délégation étaient à Domobly, Yaoundé, Goya, dans la commune de Guiglo et dans la sous-préfecture de Nizaon.

« Faisons mentir ceux qui veulent boycotter les élections en votant massivement à un taux d’au moins 90% pour le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara (...) Sortez massivement pour voter le 31 octobre pour que le taux de participation soit le plus élevé possible afin que l’image de la Côte d’Ivoire soit meilleure», a déclaré devant la population de ces quatre localités, Anne Ouloto.

Demandant aux populations de ces deux localités de voter le candidat Alassane Ouattara à 90% de voix, Anne Ouloto avait à ses côtés lors de ces meeting, le maire de Guiglo, Baillet Ben Séverin, et le député Serodé Guy Hervé.

« Alassane Ouattara est le président qui a construit plus de ponts en Côte d’Ivoire. Son bilan en matière de routes, d’adduction d’eau, de construction de centres de santé, d’écoles et d’université est élogieux. Notre région, le Cavally a bénéficié de ses actions de développement dans tous les domaines. Le président a donc déjà beaucoup fait, mais il a des ambitions encore beaucoup plus grandes pour notre région et pour toute la Côte d’Ivoire», a rappelé la coordinatrice régionale du RHDP.

Par la voix de leur porte-parole, le chef de terre, Koudeba Georges, a promis à l'émissaire du candidat du RHDP à l'élection présidentielle, de mettre tout en œuvre pour la victoire du président sortant candidat Alassane Ouattara.