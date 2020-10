Supposée cache d’armes chez Kalou Bonaventure: Voici Toute la vérité

Face à la folle rumeur selon laquelle, il aurait caché des armes à Vavoua, le maire de la commune, Kalou Bonaventure s'est expliqué.

Kalou Bonaventure a-t-il réellement caché des armes à Vavoua ?

Après une riche et brillante carrière de footballeur professionnel, marquée par des passages dans de grands clubs européens tels que le Feyenoord et Rotterdam aux Pays-Bas, l'AJ Auxerre ou encore le Paris Saint Germain en France, Bonaventure Kalou a décidé de se lancer dans la politique, en posant sa candidature aux élections municipales dans la commune de Vavoua, située au centre Ouest de la Côte d'Ivoire.

Son excellent parcours de footballeur a très certainement joué en sa faveur, lui permettant ainsi d'être élu en octobre 2018, maire de Vavoua. A l'instar de tous les autres élus, l'ancien joueur de l'As Oumé et de l'Asec Mimosas n'échappe pas aux rumeurs et autres types de spéculations.

Alors que la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire est très tendue en raison de l'élection présidentielle qui aura lieu ce samedi 31 octobre, une folle rumeur fait croire que le maire de Vavoua aurait caché des armes dans sa commune.

Chose qui a mis l'ex international ivoirien dans tous ses états. Kalou Bonaventure n'est donc pas passé par quatre chemins pour dire sa part de vérité.

''En temps de crise, la dénonciation mensongère est l’arme des couards. Comment on peut pousser le cynisme à ce point? Je ne suis pas familier des armes. Je ne sais pas où on en vend ni en faire usage. Si vous voulez déclencher un affrontement entre les communautés; de grâce, ne m’y mêlez pas. En toute chose, j’ai toujours prôné le rapprochement intercommunautaire parce que je sais comment cette ville a souffert et continue de souffrir depuis la rébellion jusqu’aujoudhui", a-t-il indiqué dans une publication sur sa page Facebook.

Et Kalou Bonaventure d'ajouter: ''Arrêtez vos messes sombres. C’est honteux et méprisable que, pour la haine que vous me portez, vous soyez prêts à faire des morts unitilement. Comment vous pouvez lancer des rumeurs aussi sordides? Je n’ai jamais caché des armes ni dans ma cour familiale ni dans le champ de tecks de mon père. Ce serait faire injure à sa mémoire. Trouvez autre chose. Laissez Vavoua et ses habitants tranquilles …''.