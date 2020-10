Attaque de personnes encagoulées à Yopougon Académie : un mort

La commune de Yopougon a vécu des heures chaudes, dans la nuit de mercredi. Des individus encagoulés ont mis le feu à plusieurs véhicules et poignardé une personne durant leur fuite.

Horreur à Yopougon cette nuit, la commune à feu et à sang

À trois jours de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, la tension sociopolitique est à son comble. Alors que le Président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, est engagé à fond dans la campagne pour sa réélection, l'opposition a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif en vue d'un report de ce scrutin et exiger par la même occasion, le retrait du chef de l'État de la course à la Magistrature suprême.

Aussi, la violence s'est emparée de plusieurs localités ivoiriennes, notamment à Daoukro, Bongouanou, Kotobi et bien d'autres villes de l'intérieur du pays. Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, a connu des heures chaudes, cette nuit.

À en croire le rapport de la Brigade de Yopougon, des individus non identifiés encagoulés ont lancé une attaque, ce mercredi 28 octobre 2020, aux environs de 20h dans le quartier de Niangon carrefour Academie.

Le bilan de cet assaut fait état de quatre (4) véhicules incendiés, notamment un bus, un mini-car de type massa (gbaka), un taxi et un véhicule particulier. Dans leur repli dans le quartier, de Lokoua Extension, ces individus ont mortellement poignardé un jeune homme, précise notre source.

« Des jeunes sont venus dans un véhicule puis sont descendus en frottant les machettes contre le goudron. Ils ont donc mis le feu dans un car de transport, puis 4 autres voitures. Pourtant il n’y avait pas de manifestations. Je parie qu’on va venir nous mater ici, pourtant, les habitants n’ont rien n’à voir avec », témoigne une habitante du quartier.

D'autres sources précisent que ces individus ont même provoqué un court-circuit en mettant le feu à un poteau électrique. Plongeant toute la zone dans l'obscurité.

À noter que les violences préélectorales ont déjà engendré des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels à travers la Côte d'Ivoire.