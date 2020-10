Laurent Gbagbo parle : Charles Blé Goudé en extase !

Charles Blé Goudé n'a pas mis de temps pour réagir à la première interview de Laurent Gbagbo depuis son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI) le 15 janvier 2019. Le fondateur du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a exprimé sa fierté et réaffirmé son engagement auprès de l'ancien président ivoirien.

Ce que Charles Blé Goudé pense de l'interview de Gbagbo

Il était très attendu. Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale en janvier 2019, était resté silencieux, évitant de se prononcer sur la vie politique ivoirienne. L'ex-chef d'État contrairement à son protégé Charles Blé Goudé se faisait très discret et avare en paroles. Mais à quelques jours de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le chef de file du Front populaire ivoirien (FPI) a brisé le silence. Il a accordé une interview à la chaine TV5 Monde. Mais pourquoi prendre la parole en ce moment précis ? "Vous savez depuis mon arrestation en avril 2011, je n'ai pas parlé. Sauf lors des interrogatoires devant la Cour pénale internationale. Et quand j'ai été acquitté, j'attendais d'être dans mon pays avant de parler. J'attendais d'être en Côte d'Ivoire avant de parler. C'est pourquoi depuis je ne parlais pas. Mais aujourd'hui, la date du 31 octobre approche, je vois que les querelles nous amènent dans un gouffre. Et en tant qu'ancien président de la République, en tant qu'ancien prisonnier de la CPI, ancien homme politique connu, si je me tais ce ne serait pas responsable. Donc j'ai décidé de m'exprimer pour donner mon point de vue sur ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Et donner ma direction. Celle qui me semble bonne", a répondu l'époux de Simone Gbagbo.

Charles Blé Goudé a suivi avec un grand intérêt l'intervention de son mentor. Il relève que ni les bombardements, ni la détention en isolement à Korhogo, encore moins les longues années passées derrière les barreaux de la Cour pénale internationale, n’ont pu faire vaciller ou varier la fidélité aux valeurs pour lesquelles son "père" s'est engagé en politique.

Dans une publication sur sa page Facebook, Charles Blé Goudé soutient que le père de Michel Gbagbo n'a même pas laissé transparaitre "de mots rugueux à l’encontre de l’adversaire, qui pourtant chaque jour tente vainement" de le rabaisser. "Voilà la sève politique à laquelle j’ai été allaité", a-t-il écrit.

"Je peux fièrement déclarer à la face du monde que je ne me suis pas trompé de leader. Que votre modestie en souffre, félicitations et bravo, monsieur le président. Pour employer une expression en vogue en Côte d’Ivoire, vous avez parlé fort", a conclu Charles Blé Goudé.