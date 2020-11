RHDP: Adama Bictogo dévoile les secrets de la victoire de Ouattara

Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, appelle les militants de son parti, à savourer dès ce lundi, la victoire du candidat Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Le candidat Alassane Ouattara sort victorieux du scrutin controversé du samedi 31 octobre 2020; en tout cas si l'on s'en tient aux premiers résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale indépendante (CEI).

"Naturellement, à un certain niveau, ce qu'on appelle l'irréversibilité. S'ils sont autour de 70 à 80% de résultats, et que nous sommes toujours à 90, 95%, il faut déjà que nos bases et nos QG manifestent leur joie », s'est rejoui Adama Bictogo.

« (…) Cet après-midi, à partir de 17 heures, il faut que toutes les communes soient en ébullition. Il faut qu'en sortant d'ici, des taxis soient loués qu'il y ait du bruit, qu'il y ait la manifestation de joie de la victoire de notre candidat. C'est la victoire de la démocratie. C'est la victoire de notre candidat Alassane Ouattara", a indiqué le Directeur exécutif du RHDP.

Le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, faut-il le souligner, a été émaillé par plusieurs incidents majeurs qui mettent en doute sa crédibilité. «Le contexte politique et sécuritaire n’a pas permis d’organiser une élection crédible et complétive », a déploré la mission d'observation EISA-Centre Carter.

Un avis que ne partage pas l’ancien ministre de l’Intégration africaine. « Nous sommes dans une bataille d'opinion et nous avons en face des gens habités de mauvaise foi », estime M. Bictogo. Pour lui, l’enjeu de cette élection était la tenue du scrutin.

« Ils ont annoncé à travers le monde entier, l'apocalypse, le déluge. La Côte d'Ivoire complètement sous l'eau et voilà que les Ivoiriens ont démontré qu'ils avaient le sens du civisme, la maturité et le sens de la responsabilité; et ce, grâce à votre capacité et à votre engagement mais surtout à votre force. La force collective que vous avez eueu, de porter le message du président, de porter son projet de société mais surtout, de pouvoir transférer la confiance que vous avez placée en la personne du président Alassane Ouattara», s'est rejoui Adama Bictogo.

« Quand on regarde la ferveur de ce samedi, nos militants se sont plus massivement déplacés pour aller voter en 2020 qu'en 2015. Nos militants se sont appropriés cette élection et sont sortis massivement tôt le matin pour accomplir leur tâche. Ça été le cas dans toutes les régions, partout », a-t-il fait savoir.