A Bruxelles, Soro Guillaume en quête de sanctions contre Ouattara

Opposé au 3e mandat d'Alassane Ouattara, Soro Guillaume ne cesse de multiplier les initiatives contre son ancien mentor. Le président de GPS s'est pour ce faire rendu à Bruxelles pour actionner les Euro-Députés afin de prendre des sanctions contre le pouvoir d'Abidjan.

Soro Guillaume à Bruxelles pour des « sanctions contre le régime Ouattara »

Pour Soro Guillaume, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre. Point besoin donc d'accorder une quelconque légitimité à ce que ses proches et lui qualifient de « parodie d'élection ».

Et depuis, le leader de Générations et peuples solidaires (GPS) ne cesse d'appeler ses partisans à rejoindre le reste de l'opposition dans la rue en application au mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif.

Exilé à Paris depuis son retour manqué à Abidjan, le 23 décembre 2019, Soro Kigbafori Guillaume s'active également sur d'autres fronts pour faire plier le pouvoir d'Abidjan. À travers de nombreux tweets et autres publications sur les réseaux sociaux, l'ancien Président de l'Assemblée nationale présente l'évolution de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, qui s'intensifie au fil des jours.

« Je viens d’apprendre qu’il y’a eu 3 morts à Sikensi. Quel décompte macabre! » a-t-il lancé dans un nouveau tweet. Aussi, ne cesse-t-il d'appeler l'Union européenne à la rescousse pour regarder de près la situation ivoirienne afin de prendre des mesures coercitives contre ceux qu'il qualifie de responsables des violences actuelles en Côte d'Ivoire.

Nous apprenons à cet effet que l'ancien patron des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) s'est rendu au siège de l'Union européenne à Bruxelles pour y rencontrer les Euro-Députés.

« En mission à Bruxelles 48h! Séance de travail avec des Eurodéputés. Au menu : Les sanctions contre le régime illégal de l’ex-Président Ouattara », a indiqué le Député de Ferkessédougou sur son compte Twitter.

À noter qu'en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel vient de confirmer la réélection d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier.