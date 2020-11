Elu pour un 3e mandat : Ouattara se souvient de Gon Coulibaly

Dans son premier discours en tant que président élu, Alassane Ouattara a eu une forte pensée pour Amadou Gon Coulibaly, son défunt Premier ministre. Le chef de l'Etat lui a dédié sa victoire.

Alassane Ouattara dédié sa victoire à Gon Coulibaly

Lundi 9 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a validé la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) avait été déclaré vainqueur par la Commission électorale indépendante (CEI) avec 94,27 %. Le président nouvellement élu n'a pas mis de temps pour s'adresser à ses compatriotes. Dans la soirée, il a livré un discours diffusé sur la chaine de télévision publique.

Alassane Ouattara a dédié sa victoire à Amadou Gon Coulibaly. "Je voudrais, une nouvelle fois, rendre un hommage tout particulier à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné par mon parti, le RHDP, pour incarner la nouvelle génération à laquelle je voulais passer le témoin, et qui devrait porter le rêve d’une Côte d’Ivoire nouvelle. Il y a travaillé jusqu’au bout de ses forces !", a lancé le président de la République. Il a également renouvelé ses pensées affectueuses à l'endroit de la grande famille Gon Coulibaly.

Il faut rappeler qu'Alassane Ouattara s'était engagé à ne pas briguer un 3e mandat à la fin de son second quinquennat. Il avait même désigné Amadou Gon Coulibaly comme son successeur et candidat du RHDP. Devant les sénateurs et députés réunis en congrès à Yamoussoukro, l'ancien directeur général adjoint du FMI (Fonds monétaire international) a annoncé sa retraite politique.

Malheureusement, Amadou Gon Coulibaly, revenant d'un séjour médical de deux semaines à Paris, décède brutalement le 8 juillet 2020 en plein Conseil des ministres. Pour les partisans d'Alassane Ouattara, il était urgent que leur leader revienne sur sa décision afin de garantir une victoire au RHDP. L'homme politique ivoirien n'a pas résisté à l'appel de ses proches et a annoncé sa candidature le 6 août. Mais sa candidature a été vivement critiquée par l'opposition ivoirienne.