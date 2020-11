Dialogue politique: Ce qu' Ali Konaté (LRD) demande à l'opposition

Président du mouvement politique LRD Nouvelles Énergies - RDA Nouvelle Vision, Ali Konate a réagi suite à la main tendue du président Alassane Ouattara à l’opposition ivoirienne, à l'occasion de son adresse à la nation le lundi 9 novembre 2020.

Ali Konaté: « Alassane Ouattara est un grand Africain résolument tourné vers la Construction d'une Nation fraternelle et Solidaire»

« Nous remercions le Leader de la Nouvelle Afrique, le Docteur Alassane Ouattara, pour son offre permanente de Dialogue à tous les fils de notre beau pays », a réagi Ali Badarah Konaté. Qui estime qu’à travers cette main tendue, Alassane Ouattara a su, dans son discours du lundi 8 novembre 2020, démontrer à la face du monde, ses qualités d’Homme de Paix et d' « un grand Africain résolument tourné vers la Construction d'une Nation fraternelle et Solidaire ».

Le président des "Alassanistes", exhorte l’opposition ivoirienne à saisir la main tendue du chef de l'Etat, en vue de donner une chance à la paix. « Nous exhortons l'opposition et ses leaders à poser des Actes de Paix, de dire des Paroles de Paix et à adopter des comportements de Paix », a-t-il souhaité.

Pour l'héritier politique de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ''l'exacerbation de la haine tribale, les incitations à la violence et aux actes d'incivisme, les appels à la sédition et à l'insurrection sont des chemins tortueux et sans issue dans une République. Une République Forte". «Et tôt ou tard, les manipulés se retourneront contre les manipulateurs et cela leur sera fatal», prévient-il.

Ali Konaté croit dur comme fer qu'il est capital de ne jamais abandonner la voie du dialogue pour la résolution des différends car, selon lui, la Côte d’Ivoire est l’épicente de la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. « Notre sous région a besoin d'accalmie, d'apaisement et de Paix. Et chacun de nous, au delà de sa petite personne, de son petit univers, doit faire preuve de lucidité et de responsabilité pour contribuer à la construction d'une Paix durable, équitable et véritable », a-t-il renchéri.