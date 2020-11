KKB chez Alassane Ouattara pour un tête-à-tête: Ce qu'ils se sont dit

Kouadio Konan Bertin (KKB), candidat malheureux au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, a été reçu ce jeudi par Alassane Ouattara, le chef de l’ Etat, au Palais de la présidence au Plateau.

KKB: "Ouattara est disposé à aller au dialogue et à la paix"

« J’ai appelé pour féliciter le président Alassane Ouattara pour sa réélection. Aujourd’hui nous nous retrouvons pour tirer les leçons de ce scrutin. Mais beaucoup plus, parce que j’ai écouté son message à la nation”, a déclaré Kouadio Konan Bertin dit KKB, à l’issue de sa rencontre avec le chef de l ’ Etat.

Cette visite rentre également dans le cadre de l’apaisement de l’atmosphère socio-politique rendue délétère par la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre.

KKB a ainsi saisi l’occasion pour féliciter le président de la République, pour son appel au dialogue, lancé à l’endroit de l’opposition, lundi 9 novembre, lors de son adresse à la Nation.

« Le bon ton était au rendez-vous de ce message. J’ai eu ce sentiment que le chef de l’État est disposé à aller au dialogue et à la paix. L’homme politique, le vrai, c’est celui qui sait lire les signes du temps”, a-t-il soutenu.

Selon Kouadio Konan Bertin, “le temps actuel, les signes qu’il nous envoie sont ceux de la paix. Il y a un temps pour la belligérance, un temps pour la bataille et un temps pour la paix. Je sens et je pense que le temps de la paix a sonné. Pour le candidat malheureux, si le premier responsable de la nation est lui-même disposé à y aller, il faut que tous lui emboîtent le pas. “Voici le sens de ma démarche”, a-t-il précisé.

Dans son discours du 9 novembre, le président Alassane Ouattara avait chaleureusement félicité son challenger à la dernière élection présidentielle, pour son attitude républicaine.

«Je voudrais féliciter Monsieur Kouadio Konan Bertin, l’un des candidats à cette élection présidentielle pour son courage, son esprit d’ouverture et son attachement à la paix et à l’expression d’une démocratie vivante dans notre pays. Je salue son attitude républicaine, suite à l’annonce des résultats de l’élection présidentielle par les Institutions compétentes de notre pays. Il montre ainsi sa confiance dans nos Institutions, mais plus encore dans le peuple ivoirien », a-t-il encensé.