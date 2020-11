Violences postélectorales : Ecoeuré, le Pape prie pour la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire traverse une période particulièrement difficile, ces derniers temps. Les images atroces circulant sur les réseaux sociaux à propos des violences postélectorales ont poussé le Pape François à adresser des prières pour la paix en Côte d'Ivoire.

Pape François : « Prions pour la Côte d'Ivoire »

À en croire Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement ivoirien, les violences électorales ont enregistré dans plusieurs localités ivoiriennes, depuis le 10 août dernier, 85 morts et 484 blessés. À ce bilan, s'ajoutent 225 personnes interpellées, 176 inculpées et 45 placées sous mandat de dépôt en marge de ces violences. Les images largement diffusées sur les réseaux sociaux font également état d'une violence inouïe, au point où certaines atrocités, dont la décapitation d'un jeune homme à Daoukro et dont la tête a servi de balle de football à ses bourreaux, continuent de hanter les Ivoiriens, ainsi que les observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire.

Toutes ces violences sont en effet consécutives à une mésentente entre pouvoir et opposition à propos de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Alassane Ouattara a certes été proclamé Président de la République, mais ses opposants ne reconnaissent nullement la légitimité de son 3e mandat, qu'ils jugent anticonstitutionnel. Une rencontre a certes eu lieu, le 11 novembre dernier, entre le Président Ouattara et Henri Konan Bédié, président du Conseil national de transition.

C'est donc dans cette atmosphère que les Ivoiriens ont célébré, ce 15 novembre 2020, la Journée Nationale de la Paix. L'édition 2020 s'est tenue dans la commune de Koumassi autour du thème « Ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis ».

Aussi, eu égard à toutes ces atrocités qu'a connues le pays, ces derniers jours, le Pape François a profité de son homélie de ce dimanche pour adresser une prière à Dieu en faveur de la Côte d'Ivoire. « Prions pour la Côte d'Ivoire, qui célèbre aujourd'hui la Journée nationale de la Paix, dans un contexte de tensions sociales et politiques. J'encourage en particulier les différents acteurs politiques à rétablir un climat de confiance réciproque et de dialogue », a réitéré le Saint-Père dans un tweet.