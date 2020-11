De grosses révélations sur le courrier de Macron à Ouattara

Le courrier d'Emmanuel Macron adressé à Alassane Ouattara n'a pas encore fini de faire jaser. Le président français, faut-il le rappeler, a félicité son homologue ivoirien pour sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire. Quelques jours après, Geneviève Goëtzinger fait des révélations sur la lettre du patron de l'Élysée.

Geneviève Goëtzinger fait des révélations sur la lettre de Macron à Ouattara

Il a fallu finalement attendre le mercredi 11 novembre 2020 pour qu' Emmanuel Macron décide de féliciter Alassane Ouattara pour son élection. La victoire du président sortant est contestée par l'opposition ivoirienne qui a même annoncé une transition politique sous la coupole du CNT (Conseil national de transition), dirigé par Henri Konan Bédié. Malgré les scènes de violences qui ont émaillé le scrutin présidentiel, le chef d'État français a envoyé un courrier au président nouvellement élu.

"À la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection, je tenais à vous féliciter et vous transmettre ainsi qu'au peuple ivoirien tous mes vœux de succès", a déclaré Macron dans un courrier daté du mercredi 11 novembre 2020. Il n'a pas manqué d'exprimer sa joie au regard de la rencontre entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. "Au regard des violences et des tensions qui ont ressurgi à l'occasion de ce scrutin, le dialogue que vous avez initié le 11 avec le président Henri Konan Bédié est porteur d'espoir", a salué Macron.

Geneviève Goëtzinger est sortie de son silence pour faire des précisions sur le courrier de Macron à Ouattara. "Analyse de cet étrange mot de félicitations. Daté du 11/11 sans communication côté français. Rendu public le 15 par fuite présidence ivoirienne, obligeant l’Élysée à confirmer. Une mauvaise manière. Une demande d’un régime en panique comme contrepartie aux négociations ?", a laissé entendre l'ancienne directrice générale de RFI (Radio France Internationale) sur Twitter. A l'en croire, Alassane Ouattara aurait donc forcé la main à son "ami".