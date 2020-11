Voici pourquoi les pluies orageuses s'abattent sur Abidjan

Depuis le début du mois de novembre, des pluies orageuses se signalent tous les après-midis dans la partie sud de la Côte d'Ivoire. Dans son point météorologique mensuel, la SODEXAM (Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique) a livré les explications relatives à cette situation.

Fortes pluies orageuses : La SODEXAM explique tout

POINT MÉTÉOROLOGIQUE du MOIS DE NOVEMBRE 2020

• À quoi sont dues les pluies orageuses tous les après-midis ?

Depuis le début du mois de novembre, le sud forestier et le littoral ivoirien font face à des orages tous les jours.

Ces orages qui ont lieu tous les après-midis sur les régions littorales et forestières sont liés aux phénomènes de la brise côtière. Les différences thermiques en cours de journée entre l’OCÉAN et le CONTINENT vont être à la base du déclenchement de la brise côtière.

Pendant le jour, la terre absorbe la chaleur émise par le soleil rapidement et réchauffe l'air au-dessus d'elle. En revanche, le rayonnement solaire sur la mer est absorbé plus lentement à cause de la capacité thermique supérieure de cette dernière.



C’est le fort rayonnement solaire qui va déclencher le phénomène de convection sur les régions sud du pays. Cela va résulter en la formation de nombreux nuages de type Cumulus. Ces cumulus évolueront pour donner par la suite des orages.



• À quand la fin de ces pluies ?

• Les régions du sud sont encore sous le régime de vent de mousson. Ce qui veut dire que nous allons recevoir encore des pluies. Néanmoins, les vents secs (d’origine désertique) chargés de fines particules de poussière sont déjà dans la bande centrale de la Cote d’Ivoire.

Après avoir traversé les régions nord du pays, ces vents secs ont été freinés dans la bande centrale du pays par les vents de mousson(vents venants de l’Océan).

Les vents secs d’ Harmattan continueront leur mouvement sur les régions du sud du pays et les atteindront dans le courant de cette semaine.