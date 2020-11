Côte d'Ivoire: "Seulement 7,8 millions d'habitants ont accès à des toilettes"

"Assainissement durable et réchauffement climatique", c’est le thème choisi pour la 20e édition de la Journée mondiale des Toilettes, célébrée ce jeudi 19 novembre 2020. Selon Anne Oulotto, ministre ivoirienne en charge de l’Assainissement et de la Salubrité, seulement 7,8 millions de personnes sur les 26 millions d’habitants que compte la Côte d’Ivoire, ont accès à un service d’assainissement amélioré.

Côte d'Ivoire: "Plus de 6,2 millions de personnes n’ont pas accès à des toilettes"

À l’instar de nombreux pays dans le monde, la Côte d’Ivoire célèbre ce 19 novembre 2020, la 20ᵉ édition de la Journée Mondiale des Toilettes sous le thème «Assainissement durable et changement climatique ». Aujourd’hui, selon les Nations Unies, plus de 4,2 milliards de personnes vivent sans accès à un service d’assainissement hygiénique. Il importe donc aux États de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l’assainissement et atteindre l’objectif 6 de développement durable : eau et assainissement pour tous d’ici 2030.

En Côte d’Ivoire, selon l’enquête du Programme de suivi conjoint UNICEF-OMS (JMP 2018), seulement 32% de personnes ont accès à un service d’assainissement amélioré au niveau national, soit 7,8 millions de personnes sur les 26 millions d’habitants. De plus, le taux de défécation à l’air libre au niveau national est de 25,6 % avec un taux de 8% en milieu urbain et de 44% en milieu rural. Ce qui équivaut à plus de 6,2 millions de personnes qui n’ont pas accès à des toilettes.

Pour la Journée mondiale des toilettes 2020, le mot d’ordre est d’accentuer la campagne non seulement pour l’accès aux toilettes mais également garantir leur durabilité afin de résister aux effets néfastes des changements climatiques. En effet, les toilettes du monde entier et les systèmes d’assainissement auxquels elles sont raccordées sont menacés par le changement climatique. Les inondations, la sécheresse et l’élévation du niveau de la mer peuvent endommager n’importe quelle partie d’un système d’assainissement : toilettes, canalisations, réservoirs et stations d’épuration, répandant ainsi des eaux usées non traitées.

Cependant, un système d’assainissement durable permet la réutilisation sans danger des déchets humains, d’économiser de l’eau, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’en capter pour produire de l’énergie. Elle peut fournir au secteur agricole une source fiable d’eau et de nutriments pour la fertilisation des sols arides. Les manifestations du changement climatique étant de plus en plus fréquentes et violentes, nous devons rendre nos systèmes d’assainissement résistants pour garantir leur durabilité en préconisant des mesures adaptatives ou d’atténuations des impacts. Tout citoyen doit disposer d’un assainissement durable, ainsi que d’eau propre et d’un dispositif de lavage des mains, afin de protéger sa santé et d’enrayer la propagation de maladies infectieuses mortelles tels que la COVID-19, le choléra et la typhoïde, etc.

Chers compatriotes,

Dans notre pays, la « Journée Mondiale des Toilettes » sera officiellement célébrée le 26 novembre à Abobo. C’est donc pour moi l’occasion de lancer un appel pressant à tous nos partenaires techniques et financiers, au secteur privé et à la société civile afin d’accroitre le financement dédié au secteur de l’assainissement pour l’accès à des toilettes sûres. Au nom du Gouvernement, j’invite toute la population ivoirienne à utiliser des toilettes durables pour une meilleure résilience et pour lutter contre les changements climatiques.

Je vous remercie.