Un homme d'affaires turc annonce le retour de Soro à Abidjan

Guillaume Soro mettra-t-il bientôt fin à son exil entamé depuis le 23 décembre 2019 ? Au moment où les autorités ivoiriennes ont transmis un mandat d'arrêt à son encontre, Devrim Acimik, l'un de ses proches, annonce le retour du député de Ferké sur les bords de la lagune Ébrié.

Devrim Acimik donne des nouvelles de Guillaume Soro

À la tête du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS), Guillaume Kigbafori Soro avait prévu s'installer au palais présidentiel après avoir démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale ivoirienne. L'ancien chef rebelle avait annoncé sa candidature depuis l'Espagne. "Chacun va se présenter au premier tour en 2020. Maintenant si je gagne au premier tour, honnêtement, je serai content. Mais s’il y a un second tour, c’est là, tous les partis de l’opposition vont se réunir pour soutenir le candidat de l’opposition qui aura obtenu le plus de points", s'était exprimé le député de Ferké le samedi 12 octobre 2019. Mais Guillaume Soro n'a pas eu l'opportunité de convaincre les Ivoiriens sur sa capacité à diriger le pays. Et pour cause, sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel.

Il faut toutefois rappeler que le chef des soroistes a été condamné à 20 ans de prison ferme par la justice ivoirienne pour recel de deniers publics détournés et blanchiment de capitaux. Un mandat d'arrêt international a également été lancé contre Guillaume Soro que le pouvoir d'Alassane Ouattara accuse de tentative de déstabilisation de l'État. Depuis, l'ancien leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) n'a pas retrouvé son pays.

Cependant, Devrim Acimik, un homme d'affaires turc proche de Guillaume Soro, le retour au pays de l'ex-PAN à Abidjan est imminent. "Je voudrais saluer toutes ces bonnes personnes qui appellent ou écrivent, qui s'inquiètent et aiment mon frère le Président sorokguillaume. Je voudrais également leur rassurer qu'il se porte très bien et est en sécurité. İl sera dans son pays très bientôt", a-t-il écrit sur Twitter.