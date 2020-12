Inédit: Le livre de Joël N’Guessan édité par un cadre du PDCI en prison

L’affaire est inédite. Un livre de l’ancien ministre Joël N'Guessan, Membre du Conseil Politique du RHDP (parti au pouvoir), vient d’être édité par Anges Félix N’Dakpri, le Délégué Permanent du PDCI–RDA de Toumodi, détenu depuis octobre 2020.

« Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils »: Le livre de Joël N'Guessan qui défraie la chronique

L’année 2020 a été très éprouvante pour le monde entier qui a vu, en plus des nombreux maux qui le minent déjà depuis bien longtemps, l’apparition d’une nouvelle maladie appelée maladie à Coronavirus ou encore COVID-19. En Côte d’Ivoire, le premier cas de Coronavirus, est apparu vers mi-mars. Il s’agissait d’un ivoirien âgé de 45 ans, qui revenait d’un séjour en Italie. En l’absence de traitements, d’importantes mesures de prévention ont été édictées par le gouvernement en vue d’éviter la transmission du virus.

Hormis le couvre-feu décrété mais levé au mois de mai suivant, il est recommandé entre autres de se laver fréquemment et correctement les mains avec de l’eau et du savon ou avec un gel hydro-alcoolique; et le port du cache-nez. La propagation inquiétante de la pandémie a changé les habitudes, poussant certaines Etats à ordonner le confinement de leurs populations. C’est profitant justement de la période de confinement en Côte d’Ivoire, plus précisément le 26 mars 2020, qu’est venue à Joël N'Guessan l’idée d’écrire le livre « Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils ».

Un ouvrage préfacé par l’ancien Premier ministre Charles Konan Banny et édité par GAD Editions, une maison d’éditions appartenant à Anges Félix N’Dakpri, Délégué Permanent du PDCI–RDA de Toumodi, arrêté le dimanche 25 Octobre 2020, à son domicile, à Abidjan ‘’suite à des évènements qui se sont déroulés le mercredi 21 octobre à Abli, son village : une altercation a eu lieu entre les populations et le Ministre Amedé Kouakou’’. En tout cas, c'est ce que dit une déclaration en date du 26 Octobre 2020, signée des Coordinations des structures locales du parti à Toumodi.

Pourquoi Joël N'Guessan a-t-il choisi le titre ‘’Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils’’?

Dans ce livre, l’auteur montre la complexité de la maladie à Coronavirus dont le mode de propagation rapide ainsi que la nature intrinsèque, viennent battre en brèche toutes les certitudes des scientifiques, experts et autres grands analystes. « Face à la pandémie du COVID-19, les certitudes d’hier sont devenues subitement des incertitudes et des interrogations aujourd’hui. Les vérités d’hier sont devenues des faussetés aujourd’hui, poussant ainsi chacun à faire preuve d’une grande humilité et à s’interroger sur le sens de l’humanité et de la vie sur cette terre que Dieu nous a léguée pour le petit temps de notre vie. Ces réflexions m’ont amené à donner comme titre à ce livre: ‘’Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils’’», explique Joël N'Guessan dans le préambule.

Livre sans équivalent pour le moment sur le COVID-19, Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils est à la fois un état des lieux de la maladie presqu’une année après sa survenue; l’aube de la pandémie, les réactions parfois surprenantes des puissants de ce monde, les tentatives d’explication des hommes de sciences, les statistiques qui montrent la propagation fulgurante de la pandémie… et les analyses de l’auteur.

« (…) Il y aura nécessairement un après COVID-19 comme il y a eu un avant. Les êtres humains se doivent de se définir de nouveaux rapports sociaux, de nouvelles priorités et de nouvelles valeurs. L’humanité toute entière n’en sera que largement bénéficiaire », souhaite l’auteur de Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils.

Voir le livre de Joël N'Guessan, un haut responsable du RHDP (parti au pouvoir), être édité par la maison d’éditions d’un cadre du PDCI (parti d’opposition), de surcroît en détention depuis plus d’un mois, en marge de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, c’est comprendre comment l’écriture; que dis-je, la culture va au delà des divergences politiques et politiciennes.

Directeur général de GAD Éditions, Anges Félix N’Dakpri est le Président de l’Association des Éditeurs de Côte d’Ivoire (ASSEDI) et Commissaire général du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA).