Stade Olympique d’Ebimpé: La Côte d'Ivoire désormais propriétaire

L'acte de propriété du stade Olympique d'Ebimpé a été transmis à l'État de Côte d'Ivoire, jeudi 03 décembre 2020, au cours d'une double cérémonie à la piscine d'État de Treichville.

Paulin Claude Danho reçoit le titre de propriété du stade Olympique d'Ebimpé.

La passation a eu lieu entre le Ministre des Sports, Paulin Claude Danho, et l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Côte d'Ivoire, SEM Wan Li.

C'était en présence du Directeur de Cabinet, François Alla Yao, du Directeur Général de l'INJS, Habib Sanogo, assurant l'intérim de Mme Koné Mariame Yoda, Directrice Générale de l'ONS, des collaborateurs de l'Ambassadeur et des agents du Ministère des Sports.

Lors du deuxième temps fort de cette importante cérémonie, SEM Wan Li a été fait Commandeur dans l'ordre du mérite sportif.

"L'ambassadeur Wan Li a été un acteur de développement qui agit entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Il a été un artisan majeur dans son implication personnelle à la coordination de l'ensemble des opérations pour que vive la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Pour marquer la reconnaissance du peuple de Côte d'Ivoire et au nom de son SEM Alassane Ouattara, je vous élève au grade de Commandeur dans l'ordre du mérite sportif", a expliqué le Ministre Paulin Claude Danho.

Honoré, le Diplomate Chinois s'est exprimé en ces termes : "je considère que la décoration qui m'est accordée comme une reconnaissance par les autorités ivoiriennes du travail continu accompli plus par mes prédécesseurs que par moi même. Cette reconnaissance va m'encourager à redoubler d'efforts, à oeuvrer sans relâche à l'approfondissement de l'amitié sino-ivoirienne et au renforcement de notre coopération dans tous les domaines".

Pour rappel, le Stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, avec une capacité de plus de 60 000 places, est l'un des plus grands et des plus modernes d'Afrique. Il devrait accueillir la cérémonie d'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football 2023.