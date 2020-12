Football: Voici les 30 meilleurs joueurs de l’année 2020

Le média américain Espn a dévoilé une liste des 30 meilleurs joueurs de l’année 2020 poste par poste avec l’attaquant polonais du Bayern Munich, Robert lewandowski. Découvrez la liste complète avec Messi, Ronaldo, Sadio Mané et Neuer…

Le média ESPN dévoile sa liste des meilleurs joueurs de 2020

L’année 2020 s’achève bientôt et certains footballeurs attendent leur évaluation. ESPN, la chaîne de télévision sportive américaine, a diffusé la liste des 30 joueurs qui ont réussi à se démarquer durant la saison 2019-2020 poste par poste, bien qu'auréolé d'une pause de plusieurs mois, dûe à la Covid-19. On y retrouve le puissant canonnier du Bayern Munich, Robert lewandowski.

Auteur d’une saison époustouflante avec le club bavarois (55 buts et 7 passes en 47 matches joués toutes compétitions confondues), Lewandowski a remporté la Ligue des Champions, la Bundesliga et la supercoupe d’Europe.

Aussi, selon plusieurs observateurs, cette année, s’il y avait eu les Awards du Ballon d’Or France Football (annulé à cause de la Covid-19), le Polonais allait le remporter sans ambiguïté. Mais sur cette liste on retrouve l’international français, Kylian Mbappé, et l’international sénégalais, Sadio Mané, d’ailleurs seul africain plébiscité dans ce classement. L'Europe se taille la part du gâteau, tandis que l'Afrique, plus gros pourvoyeur de footballeur en Europe, se postionne à la dernière place.

Gardiens : 1 – Neuer, 2 – Alisson, 3 – Oblak

Latéral droit : 1 – Alexander-Arnold, 2 – Hakimi, 3 – Pavard

Défenseurs centraux : 1 – Van Dijk, 2 – Sergio Ramos, 3 – David Alaba

Latéral gauche : 1 – Robertson, 2 – Alphonso Davies, 3 – Jordi Alba

Milieux défensifs : 1 – Kimmich, 2 – Thiago Alcantara, 3 – Kroos

Milieux offensifs : 1 – De Bruyne, 2 – Thomas Müller, 3 – Bruno Fernandes

Ailiers : 1 – Sadio Mané, 2 – Raheem Sterling, 3 – Serge Gnabry

Attaquants : 1 – Messi, 2 – Mbappé, 3 – Cristiano Ronaldo

Buteurs : 1 – Lewandowski, 2 – Haaland, 3 – Benzema

Coachs : 1 – Klopp, 2 – Hansi Flick, 3 – Guardiola

Alors qu'en pensez-vous.