En pleine crise avec Ouattara : Bédié se tourne vers Houphouët

Henri Konan Bédié a été un solide allié d'Alassane Ouattara lors de la conquête du pouvoir pendant l'élection présidentielle d'octobre 2010. Le président du plus vieux parti politique ivoirien, le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), on se souvient, avait appelé ses partisans à voter le candidat du Rassemblement des républicains (RDR) contre le président sortant au second tour. Après huit années d'alliance, le "sphinx" de Daoukro et son "frère cadet" ne regardent plus dans la même direction. Et l'ex-chef d'Etat ivoirien a décidé de faire cavalier seul.

Ce qu'Henri Konan Bédié se prépare à faire pour Houphouët-Boigny

En 2010, au second tour du scrutin présidentiel, Alassane Ouattara a bénéficié de l'appui d'Henri Konan Bédié. En effet, le patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire n'a pas hésité un seul instant à appeler ses militants à accorder leur vote à l'actuel président ivoirien. Pour rappel, le candidat des républicains affrontait Laurent Gbagbo, le représentant de La Majorité présidentielle. Alassane Ouattara avait été déclaré vainqueur par la Commission électorale indépendante (CEI) alors présidée par Youssouf Bakayoko. Dans la foulée, le Conseil constitutionnel de Paul Yao N'dré annonce plutôt la réélection de Laurent Gbagbo. Après une crise armée, Alassane Ouattara s'installe au Palais présidentiel avec la bénédiction d'Henri Konan Bédié.

La belle idylle entre Bédié et Ouattara aura une durée de huit ans. Le patron du PDCI dit à qui veut l'entendre que le chef de l'Etat lui a promis une alternance politique au nom de son parti politique. De son côté, le président ivoirien assure qu'il n'a jamais pris un tel engagement. Le divorce entre les deux hommes intervient en août 2019.

Loin d'Alassane Ouattara qui a réussi à se faire réélire pour un 3e mandat, Henri Konan Bédié est persuadé d'être le véritable héritier de feu Félix Houphouët-Boigny. À l'occasion du 27e anniversaire du décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire, le natif de Daoukro "convie mesdames et messieurs les membres des instances du parti, les militants et les sympathisants à une messe commémorative qui aura lieu le lundi 7 décembre 2020 à 17 heures à l'église Saint Jean de Cocody, a-t-on appris dans un communiqué.