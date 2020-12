Nathalie Yamb : Ce qu'elle n'a jamais dit sur son expulsion

Cela fait un an que Nathalie Yamb a été expulsée la Côte d'Ivoire par le régime d'Alassane Ouattara. Le lundi 2 décembre 2019, les autorités ivoiriennes ont procédé à l'expulsion de la conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly. Il lui était reproché de mener des "activités incompatibles avec l'intérêt national". Une année plus tard, la "dame de Sotchi" fait des révélations.

Il y'a un an, Nathalie Yamb était expulsée de la Côte d'Ivoire

Nathalie Yamb fait partie des figures de proue de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), le parti fondé par l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Mamadou Koulibaly, le 14 juillet 2011, après son départ du FPI (Front populaire ivoirien) à la chute du régime de Laurent Gbagbo. Conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, celle que l'on surnomme la "dame de Socthi" à la suite de son intervention musclée lors du Forum Russie-Afrique d'octobre 2019, est connue pour ne pas avoir la langue de bois. "Après l’esclavage, la colonisation, la pseudo indépendance, on ne nous a reconnu que le droit d’être libre, mais seulement, au sein de l’enclos français. L’Afrique francophone est encore aujourd’hui en octobre 2019, sous le contrôle de la France. La France considère toujours le continent comme sa propriété", a-t-elle déclaré au pays de Vladmir Poutine.

Très critique envers le pouvoir d' Alassane Ouattara, Nathalie Yamb aurait franchi la ligne rouge, selon les autorités ivoiriennes. C'est ainsi que le lundi 2 décembre 2019, elles ont décidé de son expulsion de la Côte d'Ivoire. Un an après, la militante camerouno-suisse, interrogée par LeaderNews, est revenue sur cet épisode de sa vie. "Lorsque j'ai été expulsée, je me suis dit que je quitterais la Suisse dès lors que le gouvernement Ouattara serait éjecté du pouvoir. Donc, je m'étais préparée pour rester à peu près une année en Suisse. Là les élections n'ont pas pu avoir lieu à cause de la forfaiture que le pouvoir sortant voulant perpétrer. La parodie d'élection qui a eu lieu fait que peut-être mon retour sera décalé de quelques semaines. Mais je n'ai pas du tout l'intention de m'éterniser en Suisse", a confié Nathalie Yamb.

"Le gouvernement ivoirien a bloqué mes avoirs", Nathalie Yamb

Établie en Suisse contre sa volonté, Nathalie Yamb promet qu'elle n'abandonnera pas le combat qu'elle a décidé de mener. Cette proche de Mamadou Koulibaly a fait des révélations sur son expulsion de la Côte d'Ivoire. "Ce n'est pas quelque chose sur laquelle je me suis exprimée auparavant, mais il faut savoir que le gouvernement ivoirien a bloqué mes avoirs en Côte d'Ivoire. Ils ont expulsé Nathalie Yamb, mais ils n'ont pas expulsé l'argent de Nathalie Yamb. Il a fallu que je bataille presque quatre mois pour pouvoir reprendre la main sur mes avoirs. Tout ça sachant que j'avais été expulsée sans pouvoir rien prendre. Pas de papier, pas d'argent, pas de médicaments, pas d'habits. J'ai été arrêtée, détenue et puis mise dans l'avion", a dévoilé la "dame de Sotchi" au cours de son interview avec LeaderNews.

Nathalie Yamb a également laissé entendre que son expulsion de la Côte d'Ivoire, loin d'impacter son engagement politique, l'a plutôt affermi. "Dès lors qu'on se lance en politique, surtout en Afrique, on sait qu'on est dans une position à risque. Lorsqu'on s'attaque en plus à la FrançAfrique, à la France et à ses laquais, là, c'est carrément le permis pour être abattu", a soutenu la conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly.