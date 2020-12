Soro Guillaume : Indésirable en France, la Suisse lui octroie un visa

Soro Guillaume traverse une zone de turbulences, ces derniers mois, en Europe où il s'est exilé après son retour manqué en Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2019. Prié de quitter la France, l'ancien chef du Parlement ivoirien vient de bénéficier d'un Visa suisse, apprend-on d'Ivoir’Hebdo.

Soro Guillaume « expulsé » de France, la Suisse lui ouvre ses bras

Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Emmanuel Macron déclarait à propos de Soro Guillaume : « Il n’a pas à créer le désordre et sa présence n’est pas souhaitée sur notre territoire tant qu’il se comportera de cette manière. » Et depuis, l'ex-Président de l'Assemblée nationale ivoirienne s'est envolé pour d'autres horizons qui demeurent jusque-là secrets pour le grand public.

L'ancien chef rebelle n'est pour autant pas en situation irrégulière sur le vieux continent, car il bénéficie d'un visa Schengen qui expire en janvier 2023. JA a d'ailleurs retracé les déplacements de Soro entre la Belgique, la Suisse et Dubaï. D'autres sources font également état de la présence du Député de Ferkessédougou en Turquie. La justice ivoirienne a d'ailleurs émis des mandats d'arrêt contre Soro et trois de ses proches. Quoi qu'il en soit, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) continue de se terrer, en attendant d'avoir plus de lisibilité dans sa situation juridico-politico-diplomatique.

C'est dans cette atmosphère que l'on apprend que la Suisse vient d’octroyer un visa à Guillaume Soro. Ce document délivré par cet État européen à l'opposant ivoirien lui offre en effet de plus larges possibilités après que la France a décidé de le déclarer persona non grata dans L'Hexagone. Mais la question qui taraude les esprits sur les rives de la lagune Ébrié est celle de savoir si Soro Kigbafori Guillaume s'installera dans l'État helvétique après avoir obtenu ce titre de séjour.

Retranché en Europe, Soro Guillaume maintient son offensive contre le pouvoir Ouattara

Soro Guillaume a certes maille à partir avec le pouvoir d'Abidjan, mais il n'entend pour autant pas se laisser faire. Candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Aussi, ayant rejoint l'opposition, Soro est très impliqué dans les mots d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif lancés par ses camarades opposants.

Farouchement engagé contre le 3e mandat de son ancien mentor Alassane Ouattara, le leader de GPS ne cesse de lancer des appels à ses militants et sympathisants pour manifester contre le régime d'Abidjan. Dans un nouveau tweet datant du 6 décembre 2020, Soro Guillaume a à nouveau interpellé ses compatriotes et autres Africains.

« Peuples africains, ne laissez pas rassir votre pugnacité, votre combat contre les présidences à vie. Relevons-nous et repartons à l’assaut de la démocratie, de l’État de droit. Nous serons fiers de léguer un tel héritage aux générations futures », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

À noter qu'Alassane Ouattara prépare activement son investiture pour le 14 décembre prochain. Le président ivoirien s'active à préparer avec minutie cet important évènement. L'opposition ivoirienne est cependant vent debout contre ce 3e mandat du président Alassane Ouattara.