Avant la saison des pluies, Agboville anticipe sur les risques d'inondations

Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation et de retour d’expériences, le Secrétariat exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes (PN-RRC), a initié un atelier de formation à l’intention d’une vingtaine d’acteurs de développement autour du thème : « Occupation des abords des cours d’eau par les populations : risques encourus, défis et perspectives ».

Plusieurs acteurs de développement outillés sur les risques d’inondations à Agboville

« Cet atelier vise à sensibiliser et à mieux outiller les autorités, les populations et les acteurs locaux du développement vivant ou ayant une activité économique sur des sites à risques d’inondations dues aux crues des cours d’eau. En outre, il permettra de capitaliser les expériences acquises dans la gestion des précédentes inondations survenues à Agboville et pourrait ainsi, servir de référence à des villes qui subissent les mêmes réalités », a justifié Dr Touré Kader, secrétaire exécutif du PN-RRC, le lundi 14 décembre 2020, à la préfecture d’Agboville.

Chaque année, en Côte d’Ivoire, les pluies diluviennes occasionnent d’importants dégâts matériels et très souvent des pertes en vies humaines. La région de l’Agnéby-Tiassa en général et particulièrement Agboville, n’échappe pas à cette situation. La rivière "Agbo" qui traverse la ville, sort régulièrement de son lit pendant la saison des pluies et envahit domiciles, commerces et établissements scolaires. Ainsi, en 2015, 150 familles ont été sinistrées, 125 familles en 2018 et 117 ménages affectées en 2019 par les dégâts causés par les eaux. L’année 2020 a également connu des cas d’inondation de domiciles.

Notons que le prochain atelier sur le même thème, se tiendra les 21 et 22 décembre 2020, à Bouaflé, chef-lieu de la région de la Marahoué, sujette aussi d’inondations suite à la montée des eaux du fleuve Bandama. Présents à la cérémonie d’ouverture de l’atelier, Sihindou Coulibaly, Adou Gbalé et Gilbert N’Gbocho, respectivement préfet de région, conseiller municipal et 5e vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, se sont félicités du choix porté sur Agboville, avant de fonder beaucoup d’espoirs sur les résolutions du premier atelier du genre qui prend fin ce mardi 15 décembre.

Créée en 2012, c’est seulement en 2018 que le PN-RRC qui est une structure rattachée au cabinet du Premier ministre, a véritablement commencé à fonctionner. Ses missions sont de servir de cadre d’analyse et de conseils au niveau de la mise en œuvre de toutes les actions qui visent à la prévention des risques de catastrophes. Elle intervient également dans la préparation, la planification des mesures d’urgences, l’intervention, la reprise normale des activités suite à une catastrophe et la reconstruction post catastrophe.

Tizié T.

Correspondance particulière