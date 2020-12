Connexion Guillaume Soro-Mélenchon en vue ? Nyamsi à la manoeuvre

Guillaume Soro est en mauvaise posture en France après que les autorités françaises l'y est déclaré persona non grata. Franklin Nyamsi, Conseiller spécial du président de GPS, tente de draguer l'opposant français Jean-Luc Mélenchon en lui proposant des contacts en vue de favoriser l'État de droit en Côte d'Ivoire.

Franklin Nyamsi veut-il repositionner Guillaume Soro auprès de Mélenchon ?

Exilé à Paris après son retour manqué à Abidjan, le 23 décembre 2019, Guillaume Soro s'est vu prier de quitter le territoire français après son appel à l'armée ivoirienne pour « prendre sa responsabilité » face au pouvoir Ouattara. Dans son interview accordée à jeune Afrique, Emmanuel Macron déclarait à cet effet : « Il (Soro) n’a pas à créer le désordre et sa présence n’est pas souhaitée sur notre territoire tant qu’il se comportera de cette manière. »

À la suite d'une condamnation à 20 ans d'emprisonnement à lui infligée par la justice ivoirienne et un mandat d'arrêt transmis par les autorités ivoiriennes au Quai d'Orsay, l'ancien chef rebelle s'est terré dans une cachette sur le vieux continent, d'où il lance quelquefois des messages à ses partisans.

Notons cependant qu'au jour de l'investiture du Président Alassane Ouattara, Jean-Luc Mélenchon a lancé un tweet on ne peut plus incisif contre le pouvoir d'Abidjan. « Côte d’Ivoire : #Ouattara est investi président après une parodie d’élection et une dure répression. #Macron le félicite et lui a transmis "toute son amitié". La mienne va au peuple ivoirien, qui aspire au dialogue national et à la paix civile », a déclaré le leader de la France Insoumise.

Pr Franklin Nyamsi vient alors de saisir la balle de l'opposant français au bond en lui proposant des contacts de leaders ivoiriens pour mieux se ranger du côté du peuple ivoirien. « Vous avez visé juste. La France Insoumise devrait prendre langue avec les véritables leaders du peuple ivoirien pour contribuer plus activement à l’émergence de l’État de droit et de la démocratie dans le pays. J’ai de nombreux contacts pour vous, au besoin », a renchéri le Conseiller spécial du président de Générations et peuples solidaires (GPS).

Aussi, lorsque l'on sait l'engagement de Nyamsi auprès de l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, l'on s'imagine mal, si l'occasion lui était donnée, de proposer des noms de leaders sans qu'il ne place celui de son « leader générationnel » Guillaume Soro en tête.