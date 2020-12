1 an que Lobognon est en prison, son épouse Amira en pleines litanies

Alain Lobognon croupit à la prison d'Agboville à la suite de son arrestation, le 23 décembre 2019, au siège de GPS. Son épouse Amira Lobognon, à la suite de nombreuses démarches auprès des autorités, a décidé de s'en remettre à Dieu à qui elle adresse des prières régulières.

Amira Lobognon : « Quand tu te lèves le matin, penses aux privilèges que tu as d’être vivant »

Alors qu'il animait une conférence de presse au siège de Générations et peuples solidaires (GPS), le 23 décembre 2019, à la suite du retour manqué de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, Alain Lobognon a été interpellé en compagnie de plusieurs autres de ses camarades de parti, et jeté en prison.

Après un tour à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) et un détour à la prison de Grand-Bassam, c'est à la prison d'Agboville que l'ancien ministre des Sports a finalement déposé ses valises. Inculpé pour « publication de fausses nouvelles, de troubles à l’ordre public et d’atteinte à l’autorité de l’État ».

Mais loin de lâcher l'affaire, le député de Fresco a entamé une grève de la faim depuis sa geôle pour exiger la libération de tous les cadres et militants de GPS incarcérés. Grève qu'il a levée après l'intervention de son épouse et ses filles.

Amira Lobognon n'est par ailleurs pas restée les bras croisés. Dépeignant à coup de tweets, les difficiles conditions de détention de son époux, Madame Lobognon n'a pas manqué d'adresser un message au président français Emmanuel Macron pour l'interpeller sur la situation du Député.

« L’indifférence est la complicité », a-t-elle déclaré d’entrée dans sa lettre ouverte au locataire de l’Élysée, avant de l’appeler à « mettre fin aux souffrances des détenus politiques à qui l’on veut nier toute citoyenneté et toute humanité ». Avant de conclure par cette citation d’Élie Wiesel : « La neutralité aide l’oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. »

Au jour anniversaire de l'arrestation de l'Honorable Alain Lobognon et de ses camarades de parti, outre toutes ses démarches antérieures, Amira Lobognon a entrepris de s'en remettre à Dieu à travers des prières et des paroles de consolation. « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Th 5:16-18 », a-t-elle tweeté, avant d'ajouter : « Quand tu te lèves le matin, penses aux privilèges que tu as d’être vivant, de respirer, de penser, de sentir, de toucher et d’aimer. »