FIF: Sam Etiassé crache ses vérités à Drogba "On te prend pas"

En conférence de presse, mercredi, le Directeur exécutif de la FIF, Sam Etiassé, a craché ses vérités à l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba.

Sam Etiassé: ‘’Si Drogba est candidat à Yopougon pour être député, je serai le premier à voter pour lui‘’

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a saisi, lundi 21 décembre 2020, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), relativement à la décision de suspension du processus électoral en cours par la FIFA. A cet effet, Me Raux Athanase, membre du Comité Exécutif, et le Directeur Exécutif de la FIF, Sam Etiassé, ont animé une conférence de presse, mercredi 23 décembre 2020, pour expliquer la saisine du TAS.

''La FIFA est entrée dans un mutisme qui nous a interpellés. Feu Sidy Diallo a adressé deux courriers dans lesquels il a souhaité la reprise du processus électoral. Ces correspondances sont restées sans suite. Ces courriers ont souligné la précarité dans laquelle est plongé le football ivoirien, les lourdes charges des dirigeants de clubs sans oublier le Coronavirus. La FIFA est restée insensible à nos appels et à nos souffrances. Nous pouvons à tout moment retirer notre action au TAS si le verdict de la FIFA nous convient“, a expliqué Sam Etiassé, avant de revevir sur le cas de l’ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba, dont la candidature est à l’origine de la suspension du processus électoral à la FIF.

‘’Si tous les clubs me disent: « nous, on change l’article 41 (évoquant les conditions d’éligibilité) des statuts, mettez la cohésion sociale dedans, moi je vais l’appliquer bêtement. Mais vous avez pondu un texte que vous avez donné pour qu’on s’appuie là-dessus et vous voulez qu’on viole ce texte... Deuxièmement, pourquoi aller avec 3 candidatures alors qu’il y a 4 candidats ? Allons avec les 4 candidats, on dit non, l’autre n’a pas donné d’argent‘’, a dénoncé Sam Etiassé.

Puis d’ajouter: ‘’Si Drogba est candidat à Yopougon pour être député, sur mon honneur, je vote pour lui. Nous tous, on l’aime. Je serai le premier à voter pour lui. Nous tous, on l’aime. On dit voilà un papier (article 41). Si tu n’es pas dedans, on te prend pas‘’.