En pleine fête de Noël, ils volent un sac de riz et 8 portables

Pendant la fête de Noël, deux individus répondant aux initiales de SA et SN n'ont rien trouvé de mieux que de voler pour "célébrer" la naissance du Christ. Ils ont dérobé un sac de riz, un décodeur canal et huit téléphone portables. Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 décembre 2020, à Zoukougbeu, une ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, rapporte la Direction générale de la police nationale sur sa page Facebook.

Fête de Noël, des voleurs dans le filet de la police de Zoukougbeu

SA, âgé de 27 ans, maçon et son compère SN, 21 ans, se présentant comme cultivateur, domiciliés à Daloa, sont des individus sans scrupule. Et pour cause, au moment où les honnêtes citoyens s'affairent pour célébrer la fête de Noël, ces deux larrons ont prévu de s'approprier les biens des autres. Selon la direction générale de la police nationale, dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 décembre 2020, à Zoukougbeu, les habitants rêvent d'une fête de Noël paisible et joyeuse.

Il était environ 4 heures 50 minutes quand une patrouille de policiers du commissariat de Zoukougbeu tombent sur SN et SA. Les deux individus enfourchent une moto. Loin d'être des fêtards, ils transportent un sac de riz, huit téléphones portables et un décodeur canal. Les deux individus avaient en leur possession une arme blanche.

Sans perdre de temps, les agents de police en patrouille les interpelle. Pressés de question, les deux suspects avouent qu'ils viennent de voler la moto et les portables dans un campement dénommé Kwanaba, dans la sous-préfecture de Guezon. Le parcours de ces deux voleurs prend ainsi fin à quelques jours de la fin de l'année 2020. Ils iront sûrement réfléchir sur l'orientation qu'il faudra donner à leur vie au lieu de troubler la quiétude d'honnêtes citoyens.