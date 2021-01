Les étranges voeux 2021 de Chris Yapi à certains dirigeants africains

1er janvier 2021, c'est le Jour de l'An, avec son flot de voeux et de souhaits des uns envers les autres. Le cyberactiviste connu sous l'avatar Chris Yapi en a profité pour adresser un message particulier à ceux qu'il qualifie de dictateurs africains.

Chris Yapi : « Que les dictatures et les dictateurs africains chutent »

Chris Yapi est un activiste des réseaux sociaux connu pour ses révélations tonitruantes et ses prédictions à couper le souffle. C'est à croire que ses publications sur la toile sont devenues parole d'évangile, tellement ses followers deviennent de plus en plus nombreux à ne jurer que par lui. Avec sa signature particulière « CHRIS YAPI NE MENT PAS », l'homme qui se cache derrière cet avatar va jusque dans les méandres du pouvoir pour en sortir des informations, qui ne sont cependant pas toutes avérées.

N'empêche que les abonnés de ses différentes plateformes sur les réseaux sociaux restent scotchés à ses publications. Aussi, ce cyberativiste a décidé de faire de la lutte contre certains dirigeants africains, son cheval de bataille. Après cette année tumultueuse qu'a connue la Côte d'Ivoire, le pays de prédilection de ses révélations, et à la faveur du Nouvel An, Chris Yapi a une pensée pour les siens. « L’investigateur Chris Yapi, en cette nouvelle année 2021, vous présente ses vœux de santé et de bonheur à tous! ».

Sans toutefois omettre de se déchaîner contre ceux qu'il qualifie de dictateurs sur le continent. « Chris Yapi prie pour que les dictatures et les dictateurs africains chutent. » Avant de formuler ses voeux aux Africains : « Que les peuples africains trouvent la liberté et la vraie paix! »

À noter que dans une récente publication, Chris Yapi avait accusé la sulfureuse Coco Émilia d'entretenir des relations avec une figure politique de premier plan en Côte d'Ivoire moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais l'influenceuse camerounaise, Ilondo Nawe Claude (son nom à l'état civil) a démenti cette information.

« Il paraît que j'ai obtenu 40 millions de la part d'une autorité en Côte d'Ivoire après que j'y suis arrivée en jet privé, la grosse blague », a-t-elle mentionné sur son Instagram.