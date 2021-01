FPI: Ce que les émissaires de Gbagbo ont fait chez Affi N'guessan

Récemment remis en liberté, Pascal Affi N’Guessan, président d'une branche du Front populaire ivoirien (FPI), a reçu la visite d'Assoa Adou, Secrétaire général de la branche restée loyale à Laurent Gbagbo au sein du Parti.

Assoa Adou (SG FPI-Gbagbo): "Le président Gbagbo nous a dit de venir saluer notre frère Affi qui sort de prison"

"Le président GBAGBO nous a demandé d'apporter notre soutien à notre frère Affi N'guessan, après sa détention arbitraire par le RHDP», a réagi Dr Assoa Adou à l’issue de la visite de compassion rendue, lundi après midi, au président de la branche légale du Front populaire ivoirien.

Le secrétaire général de la tendance du FPI-Gbagbo était, pour l’occasion, accompagné d’une importante délégation composée des vices-présidents Sébastien Dano Djédjé, Maurice Lorougnon, Odette Lorougnon, Odette Sauyet, Koné Boubacar et bien d’autres caciques de l’ex-parti au pouvoir.

La rencontre s’est déroulée dans une ambiance conviviale et les échanges de civilités, dans une ambiance purement décontractée. Cette visite, pour le moins, inattendue, faut-il le rappeler, présage de réels espoirs pour la suite du processus de réunification du FPI, engagé il y a un an, après la rencontre au sommet entre Laurent Gbagbo et son ancien Premier ministre Pascal Affi N’guessan.

Le FPI fait face depuis 2014 à une profonde crise de leadership, à l’origine de la scission du parti. D’un côté, les pro-Pascal Affi N’guessan, qui détiennent légalement les clés du parti, et de l’autre, les cadres restés fidèles à l’ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye. Cette rencontre entre les deux tendances du FPI devrait probablement donner un coup d’accélérateur au processus de rapprochement qui a connu un moment d’arrêt depuis mi-juin 2020.

Pourquoi ne pas aller en rang serré aux élections législatives du samedi 6 mars 2021? Nous en saurons davantage dans les prochains jours. Mais pour l’heure, les deux parties sont d’accord sur l'urgence de tourner le dos au boycott du scrutin législatif.