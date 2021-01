Centrafrique : Touadéra réélu, Bozizé visé par une enquête judiciaire

La tension politique s'est exacerbée ces derniers jours en Centrafrique. Alors que le Président Faustin-Archange Touadéra vient d'être proclamé vainqueur du scrutin présidentiel, une enquête judiciaire vient d'être ouverte contre l'ancien président François Bozizé soupçonné d'être la main occulte des attaques armées qui ont été perpétrées dans certaines localités centrafricaines.

Chassé-croisé entre Faustin-Archange Touadéra et François Bozizé en RCA ?

4 janvier 2021, l’Autorité nationale des élections (ANE) a proclamé les résultats provisoires de l’élection présidentielle en Centrafrique. Le président sortant Faustin-Archange Touadéra a été réélu dès le premier tour de ce scrutin à la majorité absolue de 53,92 % des suffrages exprimés. Les autres candidats entendent déposer un recours devant la Cour constitutionnelle afin de contester la victoire du président centrafricain.

Ces élections tenues, le 27 décembre dernier, ont été émaillées de violences. Les principaux groupes armés du pays rassemblés au sein de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) avaient en effet lancé des attaques armées contre les forces armées militaires et la population civile. Mais ces attaques se sont soldées par des échecs, d’autant plus que l’armée centrafricaine était soutenue par la Minusca et des alliés russes et rwandais.

Il est apparu par la suite que le Général François Bozizé, ancien président de la RCA, s'est allié à ces groupes armés. Même si l'intéressé rejette jusque-là ces accusations. Le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Bangui a pour ce faire ouvert « une enquête judiciaire contre le Sieur François Bozizé Yangouvonda, ainsi que ses coauteurs et complices » aux fins d'établir leurs responsabilités dans les faits de déstabilisation et de rébellions en cours.