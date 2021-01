Législatives: Candidat à Divo SP, Ali Konaté (RHDP) écrit à Ouattara et s'explique

Législatives 2021 à DIVO - Ali Konaté Badara, délégué Principal du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de la Sous-Préfecture d’Ogoudou (Divo), sollicite l’investiture de son parti pour être le candidat du RHDP à la députation dans sa circonscription.

Ali Konaté: "Nous avons été aux côtés des populations, avons assisté les plus vulnérables"

A cet effet, le président du Mouvement politique des Alassanistes, LRD Nouvelles Energies, depuis 2011, Ali Konaté Badara, le délégué RHDP dans le Lôh-Djiboua, a adressé un courrier de demande de parrainage au président du parti, Alassane OUATTRA, pour son onction.

Extrait de sa letre de parrainage:

"J’ai l’honneur de venir par la présente, solliciter de votre haute bienveillance, le parrainage par le RHDP de ma candidature à l’élection législative du 06 Mars 2021, dans la circonscription électorale N°125, CHIEPO, DIDOKO, NEBO ET OGOUDOU, Communes et Sous-Préfectures, DIVO, Communes et Sous-Préfectures.

Depuis 2013, en tant que Conseiller Régional du Lôh-Djiboua, nous avons travaillé dans le département de Divo, a été aux cotés des populations, avons assisté les plus vulnérables et participé à l’autonomisation des jeunes et des femmes en votre nom avec la bénédiction de votre illustre fils, Feu Amadou GON COULIBALY.

Nommé Délégué Principal RHDP de la Sous-Préfecture d’Ogoudou, nous avons fortement contribué à la structuration du parti pour en faire un instrument de conquête électorale. Ainsi nous avons multiplié par quatre le nombre d’électeurs pour vous et le RHDP à la présidentielle de 2020.

Président du Mouvement politique des Alassanistes, LRD Nouvelles Energies, depuis 2011, nous avons sillonné la Cote d’Ivoire pour promouvoir votre vision, notre programme et nous avons initié, en votre nom avec la bénédiction du Premier Ministre Amadou GON COULIBALY, plusieurs caravanes de Solidarité, plusieurs programmes d’Autonomisation des Jeunes et des Femmes, en milieu rural et en milieu urbain.

Au-delà de notre pays, nous avons créé avec d’autres organisations politiques de Jeunes Africains qui se reconnaissent en votre vision pragmatique du Développement en Afrique, le Rassemblement pour le Développement de l’Afrique Nouvelle Vision (RDA Nouvelle Vision) avec Alassane OUATTARA comme Leader de la Nouvelle Afrique à Bamako le 21 décembre 2019.

Ingénieur Expert en Marketing Management, en Systèmes d’Information et en Intelligence Economique, avec les expériences professionnelles acquises, les voyages et les stages, notre ambition est d’accompagner votre Volonté de transmettre le relais à une Nouvelle Génération. Nous pensons humblement faire partie de cette génération capable de perpétuer votre œuvre de développement.

Notre intention de candidature au poste de Député sur la liste RHDP dans la Circonscription de Divo Sous-Préfecture s’inscrit dans notre engagement permanent de vous défendre, de protéger votre œuvre et de fructifier votre Héritage de Développement et de Paix pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique.

Aussi, voudrais-je humblement faire acte de candidature à l’élection législative du 06 Mars 2021 pour le compte du RHDP afin de po

Nous vous prions agréer, Excellence Monsieur le Président, l’assurance de notre dévouement et de notre considération distinguée".

Ali KONATE