FPI: Affi N' guessan de nouveau fréquentable, ça se bouscule chez lui

Après Assoa Adou de l’aile dure du Front populaire ivoirien (FPI), l’opposant Pascal Affi N' guessan, fraîchement sorti de prison, recevra, ce mercredi à son domicile, une délégation de la plateforme EDS, conduite par son président Georges Armand Ouégnin.

Camp Gbagbo: Après Assoa Adou, Pr Armand Ouégnin et EDS annoncés chez Affi N' guessan

Le président Affi N' guessan reçoit à son domicile, ce mercredi, une délégation de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la solidarité (EDS), conduite par son président Georges Armand Ouégnin. Tout comme la délégation du FPI-Gbagbo conduite par Assoa Adou, lundi, la plateforme EDS, proche de l’ex-Président Laurent Gbagbo, viendra elle aussi, traduire sa compassion « à un frère », libéré, après 7 semaines de détention pour sédition contre le régime du président Alassane Ouattara.

Cette visite de EDS, s’inscrit dans le cadre du rapprochement constaté ces derniers jours, entre les partis de la gauche ivoirienne, profondément divisés depuis la chute du président Laurent Gbagbo, en avril 2011. « Depuis le 7 août 2020, beaucoup des nôtres ont été arrêtés, tués, séquestrés (…) Notre frère Affi N' guessan a été arrêté et emprisonné; et dans de telles circonstances, il est bon, dès qu’il sort, de venir voir s’il se porte bien et de lui manifester notre compassion », a déclaré Assoa Adou après sa visite au président de la branche légale du FPI.

Le député - porte-parole de la coalition des plateformes de l’opposition ivoirienne, avait été arrêté dans la nuit du vendredi 6 novembre 2020, aux heures chaudes de la crise électorale, alors qu’il tentait de quitter clandestinement Abidjan pour Bongouanou, sa ville natale. Placé sous mandat de dépôt, Affi a été libéré quelque deux mois plus tard suite au dialogue politique qui a eu lieu entre le pouvoir et l'opposition en décembre.