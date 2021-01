Extradition de François Compaoré : Le Drian fait le point avec Kaboré

Jean-Yves Le Drian était en visite, vendredi 8 janvier, au Burkina Faso où il a rencontré Roch Kaboré. Le chef de la diplomatie française et le président du Faso ont évoqué l'extradition de François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabè.

Le Drian et Kaboré boucle le dossier François Compaoré

29 octobre 2017, François Compaoré est arrêté à l'Aéroport Roissy Charles de Gaulle, en exécution d'un mandat d'arrêt international émis contre le frère cadet de Blaise Compaoré, le président déchu du Burkina Faso. Placé sous contrôle judiciaire en France, « Petit président » était jusque-là en attente de son extradition, même s'il tente, tant bien que mal de s'y opposer.

La Cour de cassation française avait d'ailleurs tranché en faveur de son extradition, mais cette décision était subordonnée à un décret ministériel en faveur de cette extradition. Le 21 février 2020, le Premier ministre français d'alors, Édouard Philippe, avait signé ce décret autorisant l'extradition vers le pays des hommes intègres de l'homme accusé de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo.

François Compaoré a cependant interjeté appel pour éviter d'être remis aux autorités burkinabè. En visite à Ouagadougou, vendredi, Jean-Yves Le Drian n'a pas manqué d'évoquer le sujet avec Roch Marc Christian Kaboré lors de leur entretien qui a duré environ une heure. « Nous avons engagé l'extradition de François Compaoré, le décret d'extradition a été signé par le Premier ministre et le Garde des Sceaux en février dernier. L'intéressé a fait appel devant le Conseil d'État qui va lui-même se prononcer sur ces principes, mais la position de la France est très claire », a déclaré le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères.

Outre l'extradition de François Compaoré, Jean-Yves Le Drian et Roch Kaboré ont également évoqué la coopération bilatérale entre la France et le Burkina Faso dans les domaines économique, social et sécuritaire.