Présidentielle Ouganda: Museveni en tête, Bobi Wine crie "victoire’’

Le président Yoweri Museveni est largement en tête dans les résultats de l’élection présidentielle en Ouganda, tenue le jeudi 14 janvier 2021. Son rival Bobi Wine, l’emblématique opposant au président sortant, dénonce « des fraudes et violences » ayant émaillé le scrutin.

Le député chanteur Bobi Wine revendique sa « victoire » devant Yoweri Museveni

Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale, qui portent sur 29 % des bureaux de vote, Yoweri Museveni est en tête avec 65 % des voix contre 28 % pour Bobi Wine. Bobi Wine, le candidat de l’opposition et adversaire farouche du président sortant Yoweri Museveni, a qualifié de ‘’véritable mascarade", vendredi 15 janvier, l’élection présidentielle de la veille.

Yoweri Museveni brigue un sixième mandat

Une plaisanterie de mauvais goût pour l’opposant qui a revendiqué, vendredi, sa victoire. Il a "rejeté" ces premiers résultats, dénonçant "une véritable mascarade" et affirmant avoir "largement vaincu" Museveni qui brigue un sixième mandat. La Commission électorale a répondu, vendredi dans la matinée, à ces affirmations, demandant à Bobi Wine de « démontrer au pays de quelle manière, de quelle façon les résultats sont truqués".

Jeudi, le leader de l’opposition ougandaise a dénoncé une première fois sur Twitter, "des fraudes répandues" et appelé la commission électorale à "annoncer la volonté du peuple". L'ancien chanteur et député n'a donné aucun détail dans ce message posté sur Twitter, malgré la censure des réseaux sociaux, imposée par les autorités qui affirment que l'élection s'est déroulée dans le calme.

"Malgré les fraudes répandues et les violences observées à travers le pays plus tôt aujourd'hui, la situation semble toujours bonne. Merci à toi l'Ouganda pour être venu voter en nombre record", a-t-il écrit peu après minuit. Ses partisans abondent dans le même sens, mais avec circonspection. ‘’Hier soir, Kyagulanyi était en tête, mais aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu dire que le président Museveni est en tête. J'ai été choqué. Mais je ne pense pas qu'il y aura un changement", regrette Fred Tumutende, un chauffeur de taxi.

Présidentielle en Ouganda : Les résultats provisoires attendus samedi

Ce scrutin présidentiel et législatif, placé sous haute surveillance, s'est déroulé sans accès ou presque à Internet, largement perturbé; pas plus qu'aux réseaux sociaux et services de messagerie, suspendus depuis mardi. La commission électorale promet de publier les résultats complets samedi. Des données qui selon ses mots, refléteront la vérité des urnes. Des Ougandais croisent les doigts et attendent ce verdict final.